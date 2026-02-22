Защо Голямата тройка от Детройт загуби $50 млрд. от електромобили?

Най-големите американски автопроизводители Ford, General Motors и Stellantis избраха един и същи подход и постигнаха подобни резултати. Трите гиганта от Детройт не успяха да съблазнят клиентите с електрическите си модели, поне не както биха искали. В резултат понесоха огромни финансови загуби - за над $50 млрд.

Ford Motor Company, единствената от голямата тройка, която заобиколи спасителната помощ от правителството през 2009 г. и успя да се измъкне от кризата по собствен начин, сега има президент, който работи за McDonald's. Не, това не е шега - Джим Фарли е в Борда на директорите на веригата ресторанти за бързо хранене.

Неговата компания, както и General Motors и Stellantis North America (преди известни като Fiat Chrysler Automobiles), допуснаха стратегически грешки при внедряването на електромобили.



Стратегията на Ford

Компанията бе разделена през 2022 г. на три - Model e (електромобили), Ford Blue (термални) и Ford Pro (търговски). Империята, основана от Хенри Форд, се е отказала от над $22 млрд. инвестиции, свързани с електрическите превозни средства от 2021 г. насам, и е отложила стратегиите си за електрификация. Това бе свързано със скъпи автомобили – от SUV до големи пикапи с батерии. Американската общественост обаче предпочете други видове продукти.

Ford трябваше да спазва регулациите, влизащи в сила от 2030 г., главно в САЩ и Европа, и затова трябваше да запълни моделната си гама. Пръв бе Mustang Mach-E - съмнителна интерпретация на легендарния автомобил, който обаче нямаше термални версии и беше произведен в Куатитлан Искали (Мексико).

След това се появи Ford F-150 Lightning, електрическа версия на най-успешния модел – лидер на пазара САЩ повече от 40 години, който беше изграден на адаптирана платформа. Но и той не постигна очаквания пробег с едно зареждане, въпреки че беше пред Tesla Cybertruck. Третият стълб на стратегията беше ванът e-Transit, подобен на европейския модел.

Ford прогнозира, че през 2030 г. всички продажби в Европа ще идват от електромобили. Към тази лоша прогноза се добави и друг фактор – кризата за суровини след пандемията от COVID-19, довело до абсурдна инфлационна спирала, която изплаши клиентите. Вярно е, че F-150 Lightning беше най-продаваният електрически пикап в САЩ, но това не бе достатъчно и той беше спрян. Освен това, целият сегмент се оказа надценен

Стратегията на General Motors

Някога водещият световен производител (докато не беше свален от Toyota) насочи усилията си към марките Chevrolet, Cadillac и GMC, а Buick остана на заден план в Китай. Планираше се гама - от кросоувъра Equinox до луксозния Celestiq, но беше заложено на пикапи Silverado EV и Sierra EV, както и на още по-абсурдния GMC HUMMER EV.

Част този ангажимент към моделите беше платформата Ultium, специализирана в електрически превозни средства с един до три мотора, както и гигафабрика за батерии. Нито един от моделите на GM обаче не стигна до челните места по продажби. Концернът се провали и в Китай, където електрификацията напредва с бързи темпове и преминава като валяк през конкуренцията.

Залогът на Stellantis North America

Истината е, че старият Chrysler обмисляше електрическа гама още преди Tesla да направи първия Model S, но изпревари времето с твърде много и се ограничи до няколко протопипа между 2008 и 2009 г. В най-новата епоха, вече създадена от Stellantis, залогът беше много силен с Dodge, някои модели на RAM и по-късно на някои Jeep на платформите STLA Large и STLA Frame.

Но темпото беше по-бавно от това на Ford и GM, компанията така и не пусна пусна в продажба RAM Ramcharger EV - модел с бензинов удължител на пробега. Jeep има поне малко смисъл в Европа, където Avenger Electric беше първият, но в САЩ не беше продаден нито един. Що се отнася до Dodge Charger, продажбите му са катастрофа, тъй като клиентите не искат "мускулеста кола" на електричество, а предпочитат V8 двигател.

Вярно е, че Stellantis разполага с много широка гама електромобили в Европа, както с платформите, наследени от PSA и FCA, така и в новия STLA Medium, но те не са подходящи за Северна Америка, особено с марки, които няма да се появят там. Във всеки случай, както в Северна Америка, така и в Европа трябваше да се поставят топлинни двигатели на платформи, които щяха да бъдат изцяло електрически.

Прилики в провала на стратегиите

Може да открием някои прилики в провалените стратегии на Голямата тройка. Те определено не се вписваха изискванията на пазара и това е проблем, надхвърлящ високите надценки на дилърите. Американците дължат $1,67 трлн. автомобилни заеми. Те затъват в дългове за 8-10 години, за да плащат активи, които не правят нищо друго освен да се амортизират, а много клиенти не плащат тези дългове и са изложени на опасност един ден колите да им бъдат отнети.

Въпреки че Доналд Тръмп се опитва да защити индустрията с митническа политика, която обаче Върховният съд на САЩ съд вече обяви за незаконна, ако трите гиганта от Детройт не се организират, последиците за тях ще бъдат фатални. Те не са конкурентоспособни извън американския пазар, забравили са как да правят икономични автомобили и са заслепени от алчността, като увеличават маржовете си на SUV и пикапи.

Конкуренти засилват позициите си

Основната причина за случилото се е не само недалновидната политика на тези компании, но и появата на ред конкуренти. Освен Tesla, имаме Rivian и Lucid, които опитват да напреднат с впечатляващи електромобили. Дори японците, базирани в САЩ, постигат напредък в производството на електрически превозни средства, докато китайците чакат да нахлуят и на този пазар, веднага щом вратите им се отворят.

Трябва просто да си спомним какво се случи през 70-те години на ХХ век, когато GM, Ford и Chrysler бяха засегнати от покачването на цените на горивата и японците бяха единствените, които правеха прилични автомобили в адекватен размер и добра производителност спрямо консумацията. Субкомпактните модели на Голямата тройка бяха по-слаби. През 80-те години те загубиха почти всичко, а в наши дни японците имат около 30% от пазара, а южнокорейците - почти 12%.

В същото време Tesla показа, че дори американски продукт може да успее по целия свят, ако прави нещата правилно, и може да расте, дори да има консервативна маржова политика. И се превърна в производител, който носи печалби, защото предлага това, което масовата аудитория търси.