Ford започва да продава коли по интернет

Американската компания се присъедини към Hyundai, която първа сключи сделка с Amazon

Днес, 17:50
Ford стана втората автомобилна компания, преминала към онлайн търговия
Компанията Ford Motor сключи договор с технологичния гигант Amazon и от днес на неговия сайт има нов раздел, в който може да се разглеждат и купуват нейни автомобили. Така американският производител от Диърборн, Мичиган стана вторият след Hyundai, който добави опция за избор и покупка на коли онлайн за клиенти, които не желаят да обикалят по автокъщи.

Ford и Amazon обявиха, че клиентите на платформата за онлайн продажби ще могат да пазаруват директно от дилърската мрежа с няколко клика на мишката. Засега програмата е фокусирана върху Лос Анджелис, Сиатъл и Далас и първоначално ще предлага само сертифицирани употребявани автомобили, които са преминали строги проверки от автомобилната компания и се продават със специфични гаранции.

От Ford обавиха, че между 160 и 180 дилъра (от общо 2900 в Щатите) са изразили интерес към програмата, а около 20 са в процес на стартиране на продажби чрез Amazon Autos. Клиентите ще избират, ще попълват документите, дори ще могат да си осигурят финансиране за покупката онлайн. Все пак някои стъпки, като окончателният подпис и взимането на автомобила ще стават лично - в офиса на избрания от дилър, защото няма да има доставки по домовете. 

„Добавянето на сертифицирани от Ford употребявани автомобили към Amazon Autos представлява вълнуващо разширяване на нашия онлайн магазин. То предоставя на клиентите достъп до хиляди качествени превозни средства, подкрепени от цялостните програми за инспекция и гаранция на Ford“, заяви Фан Джин, глобален лидер на Amazon Autos.

Hyundai Motor още в края на 2023 г. обяви, че започва да продава свои модели чрез Amazon, превръщайки се в първия автомобилен производител, който преминава на този вид търговия с коли. Разликата е, че корейците продават чисто нови коли, докато Ford стартира с употребявани.

Автомобилните производители в САЩ започват да опипват почвата за подобен вид търговия за клиенти, които нямат време да обикалят по автокъщи. Tesla вече продава електромобили онлайн директно на клиентите си, но Ford и General Motors са обвързани от законите на отделните щати в САЩ да продават чрез свои франчайз дилъри.

Според главния изпълнителен директор на Ford Motor Джим Фарли, моделът на директни продажби на Tesla му дава значително ценово предимство. Под ръководството на Фарли Ford разшири онлайн наличността за клиентите, особено на електрически модели, сега се преминава на следващата фаза - продажби онлайн, макар и отново през дилърската мрежа.

