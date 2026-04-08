"Волга" се похвали с два нови модела, обаче китайски

Руският производтел "Волга" започна производство на два нови модела - SUV и седан, които изглеждат свежо и модерно. Заслугата обаче не е на инженерите и дизайнерите на марката, просто защото двата модела не са руски. Те са от портфолиото на китайския производител Geely, като са получили емблемата на "Волга" и някои различни детайли.

"Волга" трябваше да бъде възродена още през 2024 г. По това време ГАЗ - автомобилният производител от Нижни Новгород, беше представил три нови модела на платформи от китайския доставчик Changan. Този план обаче се провали и сега руснаците правят нов опит за завръщане на пазара.

"Волга K50" всъщност e Geely Monjaro

Този SUV е по същество Geely Monjaro с адаптирани декоративни елементи отпред и отзад, както и съответните букви на Volga. С дължина 4,77 м, ширина 1,90 м и междуосие 2,845 м, този модел се доближава до VW Tayron, следователно попада в горния среден клас. Под капака има 2,0-литров четирицилиндров бензинов двигател с турбо и с мощност 238 к.с., който работи за задвижване на всички колела чрез 8-степенна автоматична скоростна кутия.

Шасито има адаптивни амортисьори, а списъкът с оборудване съдържа множество актуални системи за сигурност. Други характеристики включват панорамен стъклен покрив, LED околна светлина, премиум аудиосистема с 12 говорителя и електрически регулируеми предни седалки с отопление, вентилация и масажни функции.

В Русия стартът на продажбиге на "Волга К50" е планиран за лятото на 2026 г. Цените все още не са съобщени. Този SUV, подобно на седана C50, ще се произвежда в бившия завод на VW в Нижни Новгород, където се сглобяваха VW и Skoda. Volkswagen Group спря производството си там след руската инвазия в Украйна през пролетта на 2022 г. и прекрати партньорството с GAZ Group. Заводът впоследствие беше изоставен и се проточиха правни спорове с GAZ относно щетите.

"Волга C50" пък е базиран на Geely Preface

Седанът C50, базиран на лимузината Geely Preface, и ще бъде пуснат на руския пазар също през лятото на 2026 г. Той също се позиционира в средния клас, като има дължина 4,82 м, ширина 1,88 м и междуосие 2,80 м.

Двигателят е 2,0-литров, четирицилиндров бензинов турбо. Въпреки това, клиентите имат избор между две нива на мощност с 150 и 200 к.с. Превключването винаги се осъществява чрез 7-степенна двусъединителна скоростна кутия, като се задвижват само предните колела.

Комплектът с оборудване на "Волга C50" включва LED фарове, безключова система за стартиране, автоматичен климатик, круз контрол, премиум аудиосистема и 360-градусово пълно наблюдение. И тук пакетът за помощ включва множество съвременни системи за безопасност. Шофьорското място разчита на цифров инструментален панел и изправен сензорен екран за инфотейнмънт системата.