BYD пусна електромобил с над 1000 км пробег на ток

Denza, премиум подмарката на китайската компания BYD, пусна на пазара новия си Denza Z9 GT. Според техническите данни, колата има максимален пробег по цикъла CLTC от 1036 км, което я прави световен рекордьор сред изцяло електрическите превозни средства.

Пояснение: китайският тестов цикъл за леки автомобили (CLTC) обикновено дава доста по-оптимистични данни, като надвишава, например, цикъла на EPA, използван в САЩ, с около 30%. Това означава, че ако приравним обявения пробег на Denza Z9 GT към EPA, батерията с капацитет 122,5 kWh би предложила приблизително 726 км. Но дори и тогава постижението е впечатляващо, защото настоящият модел Z9 GT EV има пробег с CLTC от около 630 км, т.е. новият модел има почти 64% подобрение.

Електромобилът Denza Z9 GT ще се предлага с две различни батерии - с капацитет от 102,326 kWh и от 122,496 kWh, осигуряващи пробег по CLTC 820 и споменатите 1036 км. Това са батерии Blade от второ поколение, които позволяват бързо зареждане за 5 минути и пълно зареждане само за 9 минути.

Новият Denza Z9 GT се задвижва от един двигател с максимална мощност от 496 к.с. Има и високопроизводителна версия с три двигателя, която включва един с 308 к.с. и два други с по 416 к.с., което е достатъчно за ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,8 сек.

В новия модел обаче не само двигателят и батерията са подобрени. От Denza са работили и върху стила, както и върху интериора.

Електромобилът вече се отличава с по-остри линии и обновена предна част. Има подобрена предна броня с коригирани LiDAR сензори, нов дизайн на джантите и скрити дръжки на вратите. Дори задната част на fastback версията е обновена с удължени задни светлини и подсилена спортна броня, отличаваща се с агресивен заден спойлер.

Страничният профил на колата напомня на Porsche Panamera. Дори размерите са почти същите: дължина 5195 мм, широчина 1990 мм, височина 1480 мм и междуосие 3125 мм.

В купето е монтирано динамично амбиентно осветление. Воланът е трилъчев и е ревизиран, има и нов лост за превключване на скоростите, както и нова опция за интериор „Lava Red“. С голям плаващ централен контролен дисплей, купето запазва конфигурацията си с три екрана. Добавени са спортни интегрирани седалки, интериорен комплект от въглеродни влакна, и състезателно лостче "boost" за ускорение с едно докосване.

Що се отнася до технологиите, обновеният модел ще се предлага със системата God's Eye 5.0 на BYD, която дава усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS), включително автоматично аварийно управление (AES) и навигация на автопилот (NOA) в градове и по магистрали.

Цената на Denza Z9 GT е между 269 800 юана ($39 100) и 369 800 юана ($53 600). Предлага се с пет различни нива на оборудване. BYD възнамерява да изведе Denza на международния пазар, започвайки с Европа, за да се конкурира с Porsche, BMW и други подобни премиум марки.

Наред с електромобила, Denza заяви и същия модел, но plug-in хибрид (PHEV). Той вероятно ще се предлага с батерия с капацитет 63,82 kWh – почти два пъти по-голяма от предшественика си, което ще позволи чисто електрически пробег с CLTC от над 400 км.