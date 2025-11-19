BYD засилва експанзията си в Европа

BYD е една от най-бързо развиващите се китайски марки на европейския пазар и като цяло на международно ниво. Макар да е още в начален етап от развитието си, компанията, чието пълно име е "Изградете мечтите си" (Build Your Dreams), си поставя много високи цели. И голяма част от тях са свързани точно със Стария континент, независимо от жестоката конкуренция.



BYD има дългосрочна визия

Китайският производител все още е далеч от очакваните продажби в Европа, но непрекъснато ги увеличава, особено през последите месеци. Дори на много местни пазари из континента, където електромобилите не се развиват толкова бързо, колкото се очакваше, вече е на второ място по продажби. На континентално ниво пък е близо до влизане в Топ 10 и е в график да отбележи двойно нарастване спрямо миналата година.

"Все още сме на ранен етап. Инвестираме сериозно в маркетинг и инфраструктура, за да спечелим доверието на обществото. Наясно сме какво целим - не краткосрочни печалби, а устойчив растеж. Ние сме технологична компания с дългосрочна визия", заяви вицепрезидентът Стела Ли.

За да спечели доверие в Европа BYD не само ще залага на появата на нови електромобили, но и на plug-in хибриди. Пуснатият на пазара Seal U DM-i даде сериозен тласък, а компанията вече потвърди и появата на Seal 5, Seal 6, Sealion 5 или Atto 2 с PHEV технология.



BYD продължава експанзията си

Китайската фирма е на път да открие и първата си фабрика в Европа - в Унгария, където очаква да достигне годишен капацитет от 300 000 автомобила. Там би трябвало да произвежда някои от най-популярните и икономични модели, започвайки с Dolphin Surf.

През 2026 г. трябва да бъде отворена и фабрика в Турция, която ще започне с най-продавания plug-in хибрид Seal U. Година или две след това трябва да бъде готов и заводът в Испания, като трите предприятия ще помогнат на BYD да избегне протекционистките тарифи на ЕС върху внасяните от Китай електромобили.

Всичко това би трябвало да доведе до понижаване на цените на колите на компанията. "Първоначално всичко ще струва повече, отколкото в Китай. Но щом достигнем по-високи производствени обеми и станем по-ефективни, ще можем да понижим цените", обясни Ли.



Повече марки, дилъри и зарядни устройства в Европа

BYD възнамерява да въведе и най-мощните си зарядни устройства (до 1000 kW) и интегрирана система за съхранение на батерии в европейската зарядна инфраструктура: "До средата на 2026 г. целим да имаме 600 ултрабързи зарядни станции в цяла Европа и около 3000 до края на 2026 г.", потвърждава Ли.

А регионалният генерален мениджър на марката - Мария Грация Давино, разкрива още един важен ход на BYD в търсене на по-голямо присъствие в Европа: "До края на 2025 г. ще имаме 1000 точки за продажба в Европа, а догодина ще ги удвоим. Както нашите успешни конкуренти, трябва да сме близо и да спечелим близост с европейските клиенти."

И още нещо: от 2026 г. ще започнем да виждаме по европейските пътища първите модели на другите две марки на компанията - Denza и Yangwang. Това би трябвало да позволи на китайците да навлязат в премиум сегментите, където ще са конкуренция на утвърдени германски марки като Audi, BMW, Mercedes или Porsche.

"Не се позиционираме като икономичен бранд. С всички най-съвременни технологии, с които разполагаме, искаме да разкажем нашата история, както направи Apple със смартфона. Хората продължават да купуват от нас, защото ценят технологиите и качеството. Ние сме ябълката на автомобилната индустрия", заключава Стела Ли.