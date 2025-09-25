Китайска хиперкола подобри световния рекорд на Bugatti

И още едно постижение: Yangwang U9 Xtreme стана и най-бързият сериен електромобил, минавал по легендарната писта "Нюрбургринг". Рекордът бе на Xiaomi SU7 Ultra с време 7:04.957 мин. за обиколка, а новото китайско чудо слезе под 7 минути - 6:59.157.

От Yangwang очевидно са вложили огромна работа в това лимитирано издание. U9 Xtreme edition получава по-плътни батерии, които могат да се разреждат с ултрависока скорост при 30ºC. Използвана е и алуминиева сплав от авиационен клас в предните и задните лостове на окачването, за да се съчетае то с оптимизираната геометрия. Добавени са и спирачни апарати от титаниева сплав.

Освен това са увеличени амортисьорите, като същевременно е променена структурата на твърдото окачване, за да се монтират по-големи гуми - те са персонализирани, предназначени да издържат на скорости над 500 км/ч.

За аеродинамика автомобилът има фиксирано задно крило, подобрени въздухозаборници, по-дълги странични прагове за по-добро насочване на въздуха, по-широк заден дифузьор за подобрено прилепване към пътя и увеличено използване на въглеродни влакна навсякъде.

„Технически нещо подобно не е възможно с двигател с вътрешно горене. Благодарение на електрическия мотор колата е тиха, няма промени в натоварването и това ми позволява да се съсредоточа още повече върху пистата“, обяснява немският GT пилот Марк Басенг, който бе зад волана при поставянето на рекорда.

Yangwang обяви, че възнамерява да продаде само 30 бройки от Xtreme U9.