Китайска хиперкола подобри световния рекорд на Bugatti

Yangwang U9 Xtreme стана най-бързия сериен автомобил, постигайки близо 500 км/ч

Днес, 11:50
Годината е 2019. Bugatti Chiron Supersport 300+ достига скорост от 490.484 км/ч на тестова писта в Германия. Светът наблюдава с възхищение и недоверие, чудейки се дали някога ще се появи сериен автомобил, който да подобри това постижение.

И ето го електрическият Yangwang U9 Xtreme, който на 14 септември постигна максимална скорост от 496,22 км/ч на Automotive Testing Papenburg в Германия.

Това е с близо 6 км/ч повече от световния рекорд на Bugatti. А само преди месец китайската BYD обяви, че е поставила нов рекорд за максимална скорост на електромобил от 472,41 км/ч с друг свой модел - Yangwang U9 Track Edition. 

Новият рекордьор U9 Xtreme използва системна архитектура от 1200 волта, която осигурява 4 електродвигателя с мощност над 3000 к.с. Това го прави два пъти по-мощен от Bugatti Chiron и с над 1000 к.с. по-мощен от модели като Lotus Evija и Rimac Nevera R, които, между другото, държаха предишния рекорд за най-бърз електромобил с 431,45 км/ч.

По този начин хиперколата не просто стана най-бързата серийна в света, но и най-бързата електрическа. За сравнение - фабричният U9, който в момента се продава в Китай за 1.68 млн. юана ($ 236 200), развива "само" 1300 к.с. и може да достигне скорост от 375 км/ч.

И още едно постижение: Yangwang U9 Xtreme стана и най-бързият сериен електромобил, минавал по легендарната писта "Нюрбургринг". Рекордът бе на Xiaomi SU7 Ultra с време 7:04.957 мин. за обиколка, а новото китайско чудо слезе под 7 минути - 6:59.157.

От Yangwang очевидно са вложили огромна работа в това лимитирано издание. U9 Xtreme edition получава по-плътни батерии, които могат да се разреждат с ултрависока скорост при 30ºC. Използвана е и алуминиева сплав от авиационен клас в предните и задните лостове на окачването, за да се съчетае то с оптимизираната геометрия. Добавени са и спирачни апарати от титаниева сплав.

Освен това са увеличени амортисьорите, като същевременно е променена структурата на твърдото окачване, за да се монтират по-големи гуми - те са персонализирани, предназначени да издържат на скорости над 500 км/ч.

За аеродинамика автомобилът има фиксирано задно крило, подобрени въздухозаборници, по-дълги странични прагове за по-добро насочване на въздуха, по-широк заден дифузьор за подобрено прилепване към пътя и увеличено използване на въглеродни влакна навсякъде.

„Технически нещо подобно не е възможно с двигател с вътрешно горене. Благодарение на електрическия мотор колата е тиха, няма промени в натоварването и това ми позволява да се съсредоточа още повече върху пистата“, обяснява немският GT пилот Марк Басенг, който бе зад волана при поставянето на рекорда.

Yangwang обяви, че възнамерява да продаде само 30 бройки от Xtreme U9. 

Yangwang U9 Xtreme по време на рекордния опит
Yangwang Yangwang U9 Xtreme по време на рекордния опит
Хиперавтомобилът има фиксирано задно крило
Yangwang Хиперавтомобилът има фиксирано задно крило
1200-волтовата системна архитектура на двигателите осигурява обща мощност 3000 к.с.
Yangwang 1200-волтовата системна архитектура на двигателите осигурява обща мощност 3000 к.с.
