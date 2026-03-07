Ford изтегля 1.74 млн. автомобила заради дефект

Ford обяви две отделни изтегляния на свои автомобили от американския пазар заради дефекти, което засяга общо 1.74 млн. превозни средства.

Първото изтегляне засяга около 850 000 модела Ford Bronco и Ford Edge. То е свързано с компютърен модул, който може да прегрее и да се изключи, като по този начин прекрати показването на изображение от камерата за задно виждане, се казва в изявление на Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA).

Другият проблем се отнася до 890 000 броя Ford Escape, Explorer, Lincoln Corsair и Aviator. Те се изтеглят от пазара, защото изображението на централния дисплей може да се обърне или инвертира, което на свой ред води до неправилен образ, идващ от задната камера, когато автомобилът е на задна скорост.

Ford обави, че работи и по двата проблема, но все още няма решение за нито един от тях. Автомобилният производител от Диърборн, Мичиган, само през тази година е трябвало да направи 17 изтегляния от пазара, които са засегнали над 7,3 млн. негови превозни средства, според данни на NHTSA. Следващият най-голям брой за годината е Hyundai Motor, с пет изтегляния, засягащи около 700 000 превозни средства.

На този фон Ford отчита подобрения в качеството на автомобилите си в последните месеци, според главния изпълнителен директор Джим Фарли, а това е довело и до по-високи бонуси в компанията.