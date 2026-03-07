Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ford изтегля 1.74 млн. автомобила заради дефект

Проблемите са с изображенията от камерата за задно виждане

Днес, 07:20
Компактният SUV Ford Escape е сред засегнатите от проблема със задната камера
Ford
Компактният SUV Ford Escape е сред засегнатите от проблема със задната камера

Ford обяви две отделни изтегляния на свои автомобили от американския пазар заради дефекти, което засяга общо 1.74 млн. превозни средства. 

Първото изтегляне засяга около 850 000 модела Ford Bronco и Ford Edge. То е свързано с компютърен модул, който може да прегрее и да се изключи, като по този начин прекрати показването на изображение от камерата за задно виждане, се казва в изявление на Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA).

Другият проблем се отнася до 890 000 броя Ford Escape, Explorer, Lincoln Corsair и Aviator. Те се изтеглят от пазара, защото изображението на централния дисплей може да се обърне или инвертира, което на свой ред води до неправилен образ, идващ от задната камера, когато автомобилът е на задна скорост.

Ford обави, че работи и по двата проблема, но все още няма решение за нито един от тях. Автомобилният производител от Диърборн, Мичиган, само през тази година е трябвало да направи 17 изтегляния от пазара, които са засегнали над 7,3 млн. негови превозни средства, според данни на NHTSA. Следващият най-голям брой за годината е Hyundai Motor, с пет изтегляния, засягащи около 700 000 превозни средства.

На този фон Ford отчита подобрения в качеството на автомобилите си в последните месеци, според главния изпълнителен директор Джим Фарли, а това е довело и до по-високи бонуси в компанията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ford

Още новини по темата

Защо Голямата тройка от Детройт загуби $50 млрд. от електромобили?
23 Февр. 2026

Ford започва да продава коли по интернет
17 Ноем. 2025

Ford Puma мина на ток, но залага на познати качества
16 Юни 2025

Ford подготвя завръщане на Fiesta като електромобил
26 Май 2025

Ford обяви загуби за милиарди заради митата
06 Май 2025

Ford спря колите за Китай заради митата
21 Апр. 2025

Ford изтегля над 20 000 хибрида заради проблем с батериите

02 Яну. 2025

Ford Puma е още по-добър след промените
11 Дек. 2024

Ford отлага пускането на нов електрически пикап до 2027 г.
22 Авг. 2024

Все повече електрически планове отиват на боклука
13 Май 2024

Ford уволнява стачкуващи
15 Септ. 2023

Колите на старо, които могат да издържат над 300 000 км
28 Апр. 2023

Ford ще съкрати близо 4000 души заради електромобилите
16 Февр. 2023

Миниванът S-Max беше обновен сериозно
29 Ноем. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ АВТОМОБИЛИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?