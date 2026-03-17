Автомобилните компании са загубили $35.4 млрд. от митата на Тръмп

Автомобилната индустрия е на практика глобална мрежа, защото повечето компании имат производствени мощности в няколко страни и работят с доставчици от цял ​​свят, като авточастите прекосяват океани и континенти. Затова тарифите върху вноса на автомобили, въведени от администрацията на Тръмп миналата година, разтърсиха цялата индустрия.

Вече има и по-добра представа доколко тези мита са я засегнали, защото специализираното издание Automotive News анализира финансовите отчети на производителите и пресметна, че тарифите на Тръмп са им стрували поне $35,4 млрд. Това е над 10% от БВП на САЩ, който за 2026 г. по прогноза на правителството ще е $31,8 трлн..

Анализирани са отчетите на компаниите до средата на март 2026 г., като са взети предвид разходите им за мита. Плащанията, разбира се, не са разпределени равномерно, тъй като автопроизводители, разчитащи в по-голяма степен на производство в чужбина и които доставят ключови части отвън за сглобяване на превозни средства в САЩ, са най-засегнати.

Най-голяма загуба е претърпял японският гигант Toyota с разходи за мита от 1,45 трлн. йени ($9,1 млрд.) за фискалната 2026 година, приключваща на 31 март. Докладът посочва също така, че тарифите са стрували на Голямата тройка от Детройт - Ford, General Motors и Chrysler (Stellantis) - обща сума от $6,5 млрд. през 2025 г. Същевременно BMW, Honda, Hyundai-Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru и Volkswagen са докладвали или очакват тарифни разходи за по над $1 млрд.

И това далеч не са единствените разходи, които производителите са понесли. Отделен доклад на Automotive News посочва, че отмяната на федералния данъчен кредит от $7500 за закупуване на електромобил в САЩ е унищожила почти напълно и без това слабите им продажби в този сектор. И това е довело до преструктурирането на бизнеса с електрически превозни средства, което струва близо $70 млрд.

В момента в САЩ действа 15% мито върху превозни средства, внесени от Европейския съюз, Япония и Южна Корея. Произведените в Канада или Мексико, които попадат под правилата за свободна търговия в Северна Америка, са засегнати от 25-процентна тарифа върху стойността на техните части, които не са направени в САЩ. В допълнение - митото от 50% върху вноса на стомана и алуминий също се отразява на производството, а съществува и 100% мито върху електрическите превозни средства, произведени в Китай, което пък беше въведено по-рано от администрацията на Джо Байдън.

Същевременно преговори за подновяване на споразумението между САЩ, Мексико и Канада (USMCA) все още не се задават и президентът Тръмп може както да наложи по-строги правила, така и даже да го премахне напълно.

Цялата тази несигурност прави шансовете за спад в цената на средния нов автомобил малко вероятни, се казва в доклада. В САЩ достъпните автомобили са рядкост и автомобилните производители вероятно ще прехвърлят тарифните разходи върху клиентите през 2026 г., което ще направи евтините превозни средства още по-трудни за намиране.

Производителите все още не могат да оценят и кое ще е по-добре - да преместят производството в САЩ, инвестирайки милиарди в нови фабрики и търговски споразумения с надеждата, че инвестициите ще се изплатят, когато клиентите „купуват американско“, или пък се придържат към настоящата си инфраструктура, разчитайки че бъдещите международни сделки ще бъдат по-малко сурови към вносителите на автомобили, материали и компоненти.

Така или иначе, автопроизводителите са под натиск от своите акционери да подобрят печалбите си, поради което компании като Porsche удвояват маржа. В крайна сметка едно е ясно: новите коли ще стават все по-малко и все по-скъпи, което вероятно ще доведе до домино ефект на пазара на употребявани автомобили.