Колите в САЩ са по-евтини от ЕС: мит или реалност?

Съществува широкоразпространено убеждение, че колите са много по-достъпни в САЩ, отколкото в Европа, и, както се оказва, това твърдение има основания.

Основната разлика е в данъчната система. В страните от Европейския съюз към цената на нов автомобил се добавя ДДС, чиято ставка варира от 17% до впечатляващите 27% в някои страни, като Унгария. В САЩ пък има данък върху продажбите, който обикновено не надвишава 8% и не се различава значително между щатите. Купувачите плащат и т.нар. такси за доставка, които може да достигнат няколко хиляди долара, но дори и и с тях европейските цени остават много по-високи.

На пръв поглед средната цена на нов автомобил в Щатите може да изглежда висока, защото надхвърля $50 000. Но това число е силно изкривено поради голямата популярност там на големите пикапи и SUV, които по принцип са и по-скъпи.

Сравнение на конкретни модели е много по-показателно. Например, хибридна Toyota Corolla в САЩ струва около $26 000, докато в Германия нейният еквивалент е около $38 500, почти с 50% отгоре. Подобно е и при емблематичния Ford Mustang GT с начална цена около $46 500 в САЩ и над $74 000 в Германия.

Тази тенденция съществува и на пазара на употребявани коли. Въпреки че цените се повишиха и от двете страни на Атлантика след пандемията, сравнението на идентични модели отново показва по-евтиния американски пазар. Употребявано BMW M4 2024, например, в САЩ може да се намери на цена от $65 000, докато в Европа подобни екземпляри започват от около $80 000. Големината и същевременно единството на американския пазар създават по-конкурентна среда, което има положителен ефект върху крайната цена за потребителя.

Интересното е, че средната цена на кола на старо в САЩ е по-висока, отколкото в Европа, но това отново се дължи на склонността на американците да купуват по-големи и по-скъпи автомобили.

Допълнително усложнение за европейците са правилата за внос в рамките на ЕС. Например, при покупка на автомобил в Германия и регистрация в Дания, ще трябва да платите толкова висок данък за регистрация, че цената може да се удвои. Това прави европейския пазар по-малко гъвкав и скъп в сравнение с американския, където такива огромни бариери между отделните щати не съществуват.