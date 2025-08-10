Петте най-популярни измами в автосервизите

Собствениците не само на употребявани автомобили, но и на нови, трябва да посещават автосервизи с различна честота, заради планирана поддръжка или ремонт. За съжаление, има много недобросъвестни собственици на сервизи или механици, които в стремежа си да изкарат лесни пари, не се притесняват откровено да измамят клиентите. Ето най-често срещаните методи за това.

Повреди, които никога не съществуват

Виждайки неопитен шофьор, в сервиза може лесно да добавят към фактурата допълнителни части, които не са били сменени, или процедури, които не са извършили. Някои дори си включват и цената на труда за ремонт, който не е направен, но пък трудно може да се провери дали е така.

Пример за това е подмяната на маслен филтър на скоростната кутия или почистването на катализатора в изпускателната система. За да избегнете ненужни разходи, преди ремонта си струва да направите диагностика в няколко сервиза и след това да сравните списъка и цената на предлаганите от тях работи. Или пък с вече готов списък с необходими дейности да потърсите съвет и обяснения от приятели, които разбират от автомобили.

Заместване с евтини аналози

Всеки знае, че оригиналните части от производителя може да струват няколко пъти повече от алтернативите, които се произвеждат за същия модел, но от нискокачествени и краткотрайни материали. Ако от втория вид компоненти се монтират на вашия автомобил, тогава не само ще платите неоправдано повече, но и може да се върнете в сервиза много по-рано от обикновено, за да смените преждевременно повредени или износени части.

За да избегнете подобни проблеми, може сами да закупите необходимите консумативи и компоненти в специализирани магазини и след това да ги оставите на механика за подмяна. В този случай имате право да наблюдавате работата му, за да се уверите, че вашите части са монтирани, а не са прибрани от майстора. Ако нямате време или възможност лично да наблюдавате ремонта, помолете го да запази демонтираните стари компоненти и да ви ги покаже след ремонта.

Надписване на работа и резервни части

Случва се по време на диагностиката на собственика да му бъде казан само приблизителен списък с предстоящи процедури и части за подмяна. Но след това механикът да се обади и да опише нови повреди, открити при разглобяването за ремонт. За да убеди шофьора, който не е очаквал да доплати, той може дори да каже, че нови части не може да се монтират на стари и повредени. И след като получи съгласие, вместо отделни компоненти, да смени целия агрегат.

В тази ситуация познаването на състоянието на колата ще предпази от излишни разходи. Най-добре е повторно посещение в сервиза, за да се уверите, че казаното от механика по телефона е вярно. Такава проверка ще потвърди необходимостта от допълнителни разходи или ще позволи на собственика на колата да зачеркне недобросъвестния сервиз/механик от списъка си.

Фалшива диагностика

Понякога се случва клиент, дошъл в сервиза със специфичен проблем, който му е известен, като например чукане в окачването, да бъде принуден да диагностицира всички агрегати и системи, с твърдението, че това е процедурата за приемане на автомобила за ремонт. И по време на разговора, докато диагностиката върви, майсторът установява как най-добре да заблуди собственика. Начинаещ шофьор може да бъде заблуден за несъществуващи повреди, а от опитен може поне да вземат пари за ненужната проверка на системите на автомобила.

Най-добрият съвет при подобна ситуация е да се свържете с няколко сервиза, за да определите приблизителната цена и да определите списък с необходимите дейности. Сравняването на тези данни ще позволи да се намери най-доброто решение и да се отсеят нечестни сервизи, чиито услуги не си струва да използвате.

Умишлено повреждане

В стремежа си към максимална печалба от ремонт, безскрупулните сервизни работници може дори умишлено да повредят някои компоненти. Например, да срежат тръба на незабележимо място; да ударят наранят вътрешната страна на джантата с чук; да влошат подаването на въздух към двигателя; да скъсат прашниците; или да изгорят безшумните блокове с горелка. Този проблем няма да е веднага видим, но собственикът дори на изправна кола, в отлично техническо състояние, вероятно скоро ще се върне отново, за да отстрани "новите" проблеми.

За да избегнете избягване на такива ситуации може да изберете сервизи, в които има възможност лично да наблюдавате ремонта - стоейки край колата, през специален прозорец или чрез монитори в клиентската зона. А и би било добре сами да огледате зоната на предстоящия ремонт преди да се свържете със сервиза - за срезове, капки, вдлъбнатини и др. Или поне да оцените състоянието на автомобила директно в сервиза, заедно с механика, преди той да започне работа.