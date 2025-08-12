Mercedes-Benz: Автомобилната индустрия в Европа е пред колапс

Само преди няколко години германският автомобилен гигант Mercedes беше уверен, че скоро ще предлага само електрически превозни средства в Европа. През 2021 г. той прогнозира, че до края на десетилетието ще спре продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), „където пазарните условия позволяват“.

Луксозната марка днес не само, че вече е изоставила тази амбициозна цел, но и е направила 180-градусов завой. Това стана ясно от изявление на нейния главен изпълнителен директор Ола Келениус, който предупреди, че ако забраната на продажбите в ЕС на нови автомобили с ДВГ остане в сила за 2035 г., европейската автомобилна индустрия ще се срине.

„Нуждаем се от среща с реалността. В противен случай се насочваме на пълни обороти към стена. Разбира се, трябва да декарбонизираме, но това да стане по технологично неутрален начин. Не трябва да губим от поглед икономиката си", категоричен е Калениус.

Шефът на Mercedes, който е и президент на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), предупреждава, че автоиндустрията на континента е пред колапс, който ще настъпи, ако Еврокомисията не се откаже от забраната. Още преди ЕК да забрани новите превозни средства с двигатели с вътрешно горене, Калениус прогнозира, че клиентите ще се втурнат да купуват бензинови и дизелови автомобили преди крайния срок, който ще влезе в сила след малко повече от 9 г., и това ще има обратен ефект и „изобщо няма да помогне за подобряване на климатичните условия“.

Електромобилите са много далеч от 100-процентния пазарен дял, който ЕК иска да наложи. През първата половина на тази година колите без ДВГ са представлявали едва 17,5% от общите продажби в страните от ЕС, Великобритания и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Данните на ACEA показват още, че plug-in хибридите представляват едва 8,7% от общите доставки. Традиционните хибриди съставляват 35%, но това включва и меки хибриди, които са определяни от много специалисти, като „неистински“ хибриди.

Забраната за двигатели с вътрешно горене от 2035 г. не е заложена категорично от ЕК, тъй като е планирана за преразглеждане през следващите месеци. Въпреки това още през март Еврокомисията потвърди ангажимента си за 0 г/км емисии на вредния CO 2 за нови автомобили, които ще се продават от средата на следващото десетилетие. И заяви, че ще „ускори работата по подготовката на предвидения преглед на регламента за стандартите за CO 2 за автомобили и микробуси“, сигнализирайки за евентуална по-ранна преоценка на забраната.

В Mercedes имат основание за безпокойство относно потенциалното въздействие върху своя бизнес. Продажбите на електромобили са едва 8,4% от глобалните доставки на автопроизводителя от Щутгарт през първата половина на 2025 г., което е спад спрямо същия период на 2024-а, когато делът бе 9,7%. Дори и в сметката да се включат plug-in хибридите, електрифицираните модели ще стигнат до едва 20,1% от общите доставки на Mercedes през първото полугодие.

Дали погледа към реалността ще надделее, предстои да се разбере. Предвид силната опозиция, пред която е изправена ЕК обаче, има надежда, че забраната може да бъде облекчена в някаква степен. И няма да бъде изненада, ако най-малкото plug-in хибридите, а може би и пълните хибриди продължат да се продават и след 2034 г.