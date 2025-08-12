Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Mercedes-Benz: Автомобилната индустрия в Европа е пред колапс

Единственото спасение е ЕК да вдигне забраната за двигателите с вътрешно горене, обяви шефът на ACEA

Днес, 12:15
Ола Келениус е и президент на Европейската асоциация на автомобилните производители
ЕПА/БГНЕС
Ола Келениус е и президент на Европейската асоциация на автомобилните производители

Само преди няколко години германският автомобилен гигант Mercedes беше уверен, че скоро ще предлага само електрически превозни средства в Европа. През 2021 г. той прогнозира, че до края на десетилетието ще спре продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), „където пазарните условия позволяват“. 

Луксозната марка днес не само, че вече е изоставила тази амбициозна цел, но и е направила 180-градусов завой. Това стана ясно от изявление на нейния главен изпълнителен директор Ола Келениус, който предупреди, че ако забраната на продажбите в ЕС на нови автомобили с ДВГ остане в сила за 2035 г., европейската автомобилна индустрия ще се срине.

„Нуждаем се от среща с реалността. В противен случай се насочваме на пълни обороти към стена. Разбира се, трябва да декарбонизираме, но това да стане по технологично неутрален начин. Не трябва да губим от поглед икономиката си", категоричен е Калениус.

Шефът на Mercedes, който е и президент на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), предупреждава, че автоиндустрията на континента е пред колапс, който ще настъпи, ако Еврокомисията не се откаже от забраната. Още преди ЕК да забрани новите превозни средства с двигатели с вътрешно горене, Калениус прогнозира, че клиентите ще се втурнат да купуват бензинови и дизелови автомобили преди крайния срок, който ще влезе в сила след малко повече от 9 г., и това ще има обратен ефект и „изобщо няма да помогне за подобряване на климатичните условия“.

Електромобилите са много далеч от 100-процентния пазарен дял, който ЕК иска да наложи. През първата половина на тази година колите без ДВГ са представлявали едва 17,5% от общите продажби в страните от ЕС, Великобритания и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. 

Данните на ACEA показват още, че plug-in хибридите представляват едва 8,7% от общите доставки. Традиционните хибриди съставляват 35%, но това включва и меки хибриди, които са определяни от много специалисти, като „неистински“ хибриди.

Забраната за двигатели с вътрешно горене от 2035 г. не е заложена категорично от ЕК, тъй като е планирана за преразглеждане през следващите месеци. Въпреки това още през март Еврокомисията потвърди ангажимента си за 0 г/км емисии на вредния CO2 за нови автомобили, които ще се продават от средата на следващото десетилетие. И заяви, че ще „ускори работата по подготовката на предвидения преглед на регламента за стандартите за CO2 за автомобили и микробуси“, сигнализирайки за евентуална по-ранна преоценка на забраната.

В Mercedes имат основание за безпокойство относно потенциалното въздействие върху своя бизнес. Продажбите на електромобили са едва 8,4% от глобалните доставки на автопроизводителя от Щутгарт през първата половина на 2025 г., което е спад спрямо същия период на 2024-а, когато делът бе 9,7%. Дори и в сметката да се включат plug-in хибридите, електрифицираните модели ще стигнат до едва 20,1% от общите доставки на Mercedes през първото полугодие.

Дали погледа към реалността ще надделее, предстои да се разбере. Предвид силната опозиция, пред която е изправена ЕК обаче, има надежда, че забраната може да бъде облекчена в някаква степен. И няма да бъде изненада, ако най-малкото plug-in хибридите, а може би и пълните хибриди продължат да се продават и след 2034 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Mercedes-Benz

Още новини по темата

Mercedes преобръща света на минивановете
28 Апр. 2025

Продажбите на германските премиум марки се сринаха
15 Яну. 2025

Mercedes разработи вечни спирачки за електромобили
02 Дек. 2024

Вносът на BMW и Mercedes в Китай ще пострада сериозно
27 Май 2024

Безпилотните камиони на Daimler ще се появят по обществените пътища през 2027 година

09 Май 2024

Култов модел на Mercedes премина на ток
29 Апр. 2024

Mercedes-Benz признава провала на плана за електрификация
26 Февр. 2024

Новият Mercedes-AMG S 63 е най-мощният в S-Class
09 Дек. 2022

Mercedes-Benz не се отказва от "баничарките"
20 Май 2022

Mercedes-Benz пуска голям луксозен кросоувър на ток
22 Апр. 2022

Още един спортен Mercedes стана електрически
18 Февр. 2022

Mercedes разкри електрическото си бъдеще
10 Септ. 2021

Автомобилната индустрия се цепи заради електромобилите
25 Юни 2021

Mercedes пусна в продажба електромобил със 770 км пробег
07 Май 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ АВТОМОБИЛИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар