8 изчезващи детайла в новите коли

Автомобилната индустрия се променя бързо и много елементи, които преди 10 години се смятаха за неразделни атрибути на колите, постепенно изчезват. Някои - под натиска на новите технологии, а други - в името на естетиката, икономията или удобството. В крайна сметка модерният автомобил все по-малко напомня на класическия от ХХ век. Той става все по-умен, по-технологично напреднал и фокусиран върху удобството, а обичайните детайли остават само в паметта на шофьорите.

Халогенни фарове

Халогенните крушки са нещо от миналото и трайно отстъпиха място на LED осветлението. То е издръжливо, ефективно и в същото време по-евтино, което позволява на автомобилните производители да го включат дори в основните конфигурации.

Аудио система със CD плейър

CD плейърът също необратимо изчезва, както преди тях изчезнаха и автомобилните касетофони. Доскоро дисковете бяха основният начин за слушане на музика в движение, но сега те са заменени от цифрови услуги и аудио стрийминг. Съвременните автомобили са оборудвани със сензорни екрани и интегрирани мултимедийни системи, които напълно са заменили физическите носители.

Ръчки за повдигане на прозорците

Ръчните повдигачи на прозорци вече са антикварна рядкост. Те масово са заменени от електрически аналози. Тази промяна е свързана не само с удобството, но и с повишените очаквания на купувачите за нивото на комфорт.

Джанти с малък диаметър

Размерът на колелата също се променя. Ако по-рано колелата много рядко надвишаваха 17 цола, производителите вече предлагат основни размери от 15 до 17, а при по-скъпите модели те са още по-големи. Причините се коренят в подобряване на управлението, в аеродинамиката и дори в намаляването на разхода на гориво.

Резервна гума

Резервната гума също е нещо от миналото. За много шофьори наличието ѝ беше свързано с надеждност, но днес при доста модели гума няма, за да се увеличи багажното пространство и да се намали теглото на автомобила. Вместо резервна гума (и съответно крик за повдигане на колата) все по-често се предлагат ремонтни комплекти или RunFlat гуми, които позволяват на автомобила да продължи да се движи, дори и при спукване или загуба на въздушно налягане. Последното се постига чрез усилени странични стени, които поддържат тежестта на автомобила и позволяват на водача да стигне до сервиз за ремонт, без да остане блокиран на пътя.

Ауспуси

Дори толкова познати елементи като изпускателните тръби вече са скрити зад декоративни капаци. Тук водещият мотив е дизайнът и желанието да се направи колата визуално "по-чиста". Но и същевременно да се подобри аеродинамиката.

Ръчна скоростна кутия

Друга забележима промяна е изчезването на механичната скоростна кутия. Ръчният лост за смяна на предавките все повече се превръща в рядкост - автоматичният съединител е по-удобен в града и се интегрира по-добре с хибридни и електрически системи, където ролята на трансмисията е минимална. А и много отдавна ремонтите на автоматици не са драстично по-скъпи от тези на конвенционалните коли сръчни скорости.

SUV замениха седаните

В крайна сметка и самата архитектура на каросерията се променя. Седаните, някога символ на европейския автомобилен пазар, отстъпват място на SUV. Самият термин Sports Utility Vehicle (Спортен функционален автомобил) обикновено обозначава стилни, лъскави автомобили, които предлагат елегантно градско шофиране, но същевременно и преодоляване на неравни терени, благодарение на 4х4 система за задвижване.