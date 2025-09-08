САЩ ожесточиха правилата за туристически визи

Държавният департамент на САЩ ожесточи правилата за получаване на американски неимиграционни визи, включително туристически. Според промените интервютата за получаване на такива визи ще може да се провеждат само в страната, където кандидатът живее постоянно или на която е гражданин.

В случаите, когато там няма посолство на САЩ или то не осъществява нормални консулски услуги, кандидатите ще могат да се обръщат само в конкретни американски учреждения в трети страни. Така например гражданите на Русия, където консулските операции са сведени до минимум, ще могат да кандидатстват за визи само в столицата на Казахстан Астана или в столицата на Полша - Варшава. Гражданите на Украйна ще могат да кандидатстват в Полша - Краков или Варшава, а на Беларус - във Варшава и Вилнюс. Досега подобни визи можеха да бъдат получени във всяко посолство на САЩ.

Изключения от общото правило могат да бъдат направени по хуманитарни или политически причини.

Администрацията на Доналд Тръмп последователно ожесточава миграционната политика и провежда мащабни кампании за депортация на хора, които според властите са в страната нелегално или на които е било отказано убежище.

Скандал

Преди няколко дни имиграционните власти на САЩ проведоха обиск в голям завод за производство на електромобили на южнокорейската компания Hyundai в щата Джорджия и арестуваха 475 души, голяма част от които са граждани на Южна Корея, съобщиха американските медии. Според департамента за вътрешна сигурност на САЩ те са работели в страната незаконно и се подозират за "други сериозни федерални престъпления". В резултат на акцията бе прекратена работата и на съседния завод на компанията за производство на батерии за електромобили.

The videos of Hyundai’s employees being detained, chained, handcuffed, and ankle-cuffed, by ICE, as if these are violent criminals, are just completely ridiculous.



pic.twitter.com/hB8xpOJSqM — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) 7 септември 2025 г.

Hyundai Motor заяви, че се опитва да изясни всички обстоятелства около произшествието. Южнокорейските власти казаха, че правят всичко възможно за освобождаването на своите граждани.

South Korea's government said its citizens' rights must not be violated in the course of Korean businesses' work in the US, noting 'many' of its nationals had been detained after an immigration raid at a Hyundai Motor facility in Georgia https://t.co/vO1jyRWPWN pic.twitter.com/nsilxUlyi2 — Reuters (@Reuters) 5 септември 2025 г.

Заводът за електромобили е част от плановете за инвестиции на Hyundai в САЩ. Компанията обеща да пренесе голяма част от производството си там, след като американският президент Доналд Тръмп рязко вдигна митата за внос на автомобили и автомобилни части. Голяма част от арестуваните са инженери и други специалисти, дошли да помогнат за бързото завършване на завода, пишат южнокорейските медии.