Porsche се рестартира, за да оцелее

Porsche Майкъл Лейтърс ще поеме поста на главен изпълнителен директор на Porsche от януари 2026 г. и от него се очакват важни решения за бъдещето на компанията.

2025-а бе една от най-предизвикателните години за Porsche през последното десетилетие. Компанията, дълго време смятана за символ на устойчивост и премиум статус, за първи път открито призна: времената са се променили. През юли напускащият главен изпълнителен директор Оливър Блум заяви, че фирмата е изправена пред "трудни предизвикателства", свързани със спада на световния пазар на електрически превозни средства, нарастващите разходи и натиска от Китай и САЩ.

По-слабото търсене и забавянето на пускането на нови модели доведоха до 6% спад в доставките през първите шест месеца на 2025 г. На този фон Porsche обяви намерението си да съкрати до 1900 работни места до 2029 г. - рядка стъпка за компания, която доскоро отчиташе рекордни печалби и нарастващ персонал.

Рекорден срив на печалбата

Основният удар падна върху финансовите показатели. През първите три тримесечия на 2025 г. оперативната печалба на Porsche спадна драстично - от 4.03 млрд. евро до символичните 40 млн., глобалните приходи намаляха с 1.7 млрд. евро, а доставките - с 13 000 автомобила, спрямо същия период на 2024 г.

Ръководството на компанията обяснява провала с няколко фактора. Сред тях са слабото търсене на електрически превозни средства в Китай, новите вносни мита на САЩ, както и разходите за преструктуриране и производство на батерии. Само търговските бариери на американския пазар, според оценките на компанията, ще ѝ струват около 700 млн. евро през 2025 г.

Въпреки драматичните показатели, Porsche се опитва да запази спокойствие. Йохен Брекнер - член на Управителния съвет за финанси и информационни технологии, отбеляза, че компанията продължава да поддържа стабилен паричен поток, който се е увеличил от 1.24 на 1.34 млрд. евро.

"Да, годината се оказа трудна. Но нашите стратегически решения са предназначени за бъдещето. Съзнателно правим временно влошаване, за да засилим устойчивостта и рентабилността на Porsche в дългосрочен план", подчерта Брекнер.

На фона на европейския спад Porsche разграничава два пазара, които остават точки на растеж - САЩ и развиващите се азиатски страни. Доставките за тези региони достигнаха исторически връх. Освен това, въпреки охлаждането на пазара на електромобили, Porsche успя да увеличи продажбите на електрически модели с 56%.

Ключов успех бяха стабилното търсене на Taycan и интересът към бъдещето на Cayenne E-Hybrid. В същото време представители на компанията предпазливо намекват, че балансът между хибридните и традиционните модели ще се задържи на повърхността, докато световният пазар на електрически автомобили търси нова точка на равновесие.

Удар за Volkswagen и преразглеждане на плановете

През септември Porsche официално се отказа от редица планове за производство на електрически превозни средства, главно поради слабото търсене и търговските бариери. Volkswagen ревизира собствените си прогнози за печалбата и сега очаква оперативен резултат от порядъка на 1.8 млрд. евро. Рентабилността на Porsche, която преди това се оценяваше на 5-7%, е намалена до 2%, а в средносрочен план - от 17% на 15% "в най-добрия случай".



"Автомобилната индустрия претърпява големи структурни промени. Взехме стратегически решения и сме готови за труден път. Това ще изисква фокус, търпение и значителни усилия", каза Блум по време на конференция с инвеститори.

Новият шеф Майкъл Лейтърс и неговата мисия

През януари 2026 г. Porsche очаква промяна в ръководството. Оливър Блум ще бъде заменен от Майкъл Лейтърс, инженер и мениджър с богат опит, ръководил McLaren, а преди това и главен технически директор на Ferrari.

Очаква се той не просто да промени курса, но всъщност да "рестартира" компанията. Лейтърс ще трябва да възвърне доверието на инвеститорите, да стабилизира продуктовата линия и да съживи марката, която е хваната между традицията на спортните двигатели и несигурното бъдеще на електрификацията.

Реконструкция

Промяната в курса ще засегне целия състав. Porsche отлага пускането на редица изцяло електрически модели, включително нов SUV, който е позициониран над Cayenne. Първата версия на този модел ще се предлага с бензинови и хибридни инсталации, а не като "чист" електрически автомобил.

Компанията също така възнамерява да удължи производството на съществуващи автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) и хибридни задвижвания, включително Panamera, поне до 2030-те години. Оливър Блум изрази надежда, че Европейският съюз ще покаже гъвкавост по отношение на целта за нулеви емисии на CO₂ до 2035 г.

Сбогом, Macan, Boxster и Cayman

В докладите за третото тримесечие Porsche потвърди, че производството на трите настоящи модела наближава края си. Това включва кросоувъра Macan, който остава най-продаваният автомобил на марката (64 783 единици за 9 месеца тази година).

Брекнер каза, че версията на Macan с ДВГ ще се произвежда поне до средата на 2026 г., а на някои пазари дори до 2027 г. Това ще позволи на компанията да "затвори" паузата до пристигането на ново поколение, което ще предлага хибридни и plug-in опции.

Ситуацията е по-сложна с Boxster и Cayman. Производството на сегашното поколение 718 приключва през октомври. Първоначално се планираше наследниците да бъдат изключително електрически, но курсът вече е променен. Porsche реши да запази бензиновите модификации и да ги сложи на върха в йерархията на моделите.

Следващото поколение на 718, поне според последните информации, ще получи шестцилиндров двигател с технология T-Hybrid, използван за първи път в 911 GTS. Този 3,6-литров боксерен двигател е по-компактен от своите предшественици, което опростява оформлението.

И все пак в Porsche не са се отказали от идеята за изцяло електрическа версия на 718. По предварителни данни тя ще се основава на архитектурата, обща за производството Audi Concept C. Представителят на Audi за техническо развитие Даниел Шустер вече потвърди, че бъдещите спортни автомобили в концерна Volkswagen ще използват унифицирана платформа.

Сроковете обаче се изместват. На фона на намаляващото търсене на електромобили, Porsche не бърза да въвежда нови електрически модели, предпочитайки да "усъвършенства технологията и да изчака пазарът да се стабилизира".

Перспективите пред компанията

За компанията, която от десетилетия изгражда имидж на успешен и печеливш производител, тази година беше болезнена, но, както уверяват от Щутгарт, необходима. Porsche претърпява голямо стратегическо преструктуриране и последиците от него няма да бъдат видими в продължение на няколко години.

Съкращенията на персонала, намаляването на маржовете и отлагането на пускането на модели изглеждат тревожни, но компанията е уверена, че основите за бъдеща устойчивост се полагат точно сега. Фокусът е върху технологичното разнообразие – не отхвърлянето на двигателите с вътрешно горене, а гъвкавото съвместно съществуване с хибридни и електрически решения.

На пазар, където много марки бързат да се дигитализират на всяка цена, Porsche предприема подход на изчакване. И въпреки че ще завърши 2025 г. с минимална печалба, в Щутгарт очакват, че временните загуби ще доведат до обновяване на марката и връщане към стабилен растеж през втората половина на десетилетието.