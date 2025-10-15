От днес тол системата засича дали камионите са претоварени

Nexta Камери и сензори вече ще могат да показват кога един камион е претоварен

От днес тол системата вече следи камионите за претоварване. Новата функция на системата позволява претегляне по време на движение на всички пътни превозни средства с маса над 3.5 тона. Това обявиха министърът на регионалното развитие Иван Иванов и началникът на Национално тол управление (НТУ) проф. Олег Асенов.

Към момента 10 портални рамки са сертифицирани и са с калибрирани измервателни устройства. Те са разположени на най-натоварените локации в основните транспортни направления. Целта на МРРБ е броят на сертифицираните рамки да достигне 100 до края на следващата година.

Контролът ще се осъществява чрез вече вградените в асфалта сензори за тегло, поставени на порталните рамки. Претоварените автомобили ще бъдат заснемани в реално време. На нарушителите ще бъде изпращана снимка и покана за заплащане на доброволна компенсаторна такса. Ако доброволната такса не бъде платена в срок, ще бъдат налагани санкции в по-голям размер.

Министър Иванов посочи, че в парламентарната Комисия по регионална политика се очаква да бъдат разгледани промени в Закона за движение по пътищата, предвиждащи още по-тежки санкции за претоварване.

Сензорите за тегло вече засичат масови нарушения. Само в рамките на деня на проверката сензорите са регистрирали над 200 случая на претоварване на автомобили над 3.5 тона.

Проф. Асенов подчерта, че сертифицирането на този инструмент е реформа, постигната само от още една или две държави в ЕС. Транспортните фирми са участвали в процеса по сертифициране, за да бъдат запознати с новата функционалност.

Въвеждането на този контрол има няколко цели. От една страна цели по-бавна амортизаия на пътната мрежа, тъй като претоварването е една от основните причини за разбитите пътища. От друга страна цели да намали и риска за участниците в движението, който създават претоварените камиони.

Проф. Асенов уточни, че в 40% от рамките има инсталирани кантари. Още от днес на сайта на НТУ, в секцията за проверка на нарушения, ще може да се прави онлайн справка за регистрирани нарушения. Освен това е реализирана интеграция с доставчиците на услуги за изпращане на съобщения до клиентите им за претоварени автомобили.

Министър Иванов допълни, че чрез интеграцията на системите, МВР вече може да използва функционалността за санкциониране на чуждестранни водачи на леки автомобили, нарушаващи правилата.