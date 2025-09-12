Медия без
Автопортрет на Рембранд подобрява психичното здраве

Автентичността на творбата бе потвърдена през 2014 г. и тя бе оценена на 30 млн. паунда

Днес, 17:44
Автопортретът на художника е оцененн на 30 млн. паунда, разглеждайте го внимателно...
National Trust
Картина на Рембранд започва национално турне във Великобритания, като зрителите са призовани да медитират пред творбата, за да подобрят психичното си здраве, съобщава Би Би Си.

Автопортретът на нидерландския художник Ребранд ван Рейн, чиято автентичност беше потвърдена едва през 2014 г., ще посети обекти на Националния тръст, който е негов притежател, в различни градове в графствата Дорсет, Чешър и Уоруикшър през следващата година. От тръста са обещали, че ще осигурят удобни места за сядане за посетителите и „аудио гидове с медитативни подсказки“, за да насърчат „бавното гледане“.

Организацията заяви, че иска да увеличи средното време от осем секунди за гледане на произведение на изкуството, като начин за намаляване на стреса и развиване на емоционална устойчивост. Ейми Орок, куратор изкуствовед към Националния тръст, коментира: „Бавното гледане е начин да бъдеш в настоящето, да присъстваш, да забележиш детайлите, които иначе биха могли да бъдат подминати, и да обърнеш внимание на емоциите, които те предизвикват. Този автопортрет сякаш ви призовава да се вгледате по-отблизо, да се запитате какво е обмислял Рембранд и може би да поразсъждавате върху собственото си състояние на ума“.

Творбата, която беше дарена на тръста през 2010 г., изобразява художника с черна кадифена шапка с две щраусови пера, декоративна метална лента, носена около врата, и къса, украсена кадифена пелерина. Тя е подписана и датирана от 1635 г., но автентичността ѝ дълго време е била поставяна под въпрос от някои историци на изкуството, които са смятали фрагменти от творбата за по-нискокачествени, отколкото онези, които със сигурност са излезли изп од ръката на Рембранд.

Автентичността на произведението обаче бе потвърдена от института „Хамилтън Кер“ през 2014 г. и то бе оценено на 30 милиона лири стерлинги. Джон Чу, старши национален куратор в тръста, определя изражението на художника на картината едновременно като „нахакано“ и „колебливо“, с „мистериозна“ сянка по лицето.

Автопортретът ще започне турнето си в Кингстън Лейси близо до Уимбърн и ще посети още няколко града през 2026 г., преди да се завърне в дома си в музей в абатството Бъкланд в Девън.

Ключови думи:

рембранд, автопортрет, психично здраве

