Американска художничка преследва слънцестоенето в "Астри"

Землячката на Мелвил Луси Макгилис се вдъхновява от италианските цветове на Умбрия и Прочида

Днес, 12:22
"Заливът Прочида", 2025, маслени бои, платно
Американската художничка Луси Макгилис открива първата си самостоятелна изложба в България днес в столичната галерия "Астри". Експозицията е озаглавена "Земя. Слънцестоене. Solstizio. Solstice. Terra" и може да бъде разгледана до 28 февруари. Очаква се авторката да присъства на вернисажа, който е от 17:00 часа, информират домакините. 

"Името на изложбата на американската художничка Луси Макгилис... се роди в обърканите преводи помежду ни от английски, италиански, български... И както много случайни неща, то се оказа най-изразяващото за тази нейна първа, по-цялостна среща с българската публика, която вече от пет години има възможност за епизодични срещи с изкуството ѝ", казва Вихра Пешева от галерия "Астри".

Тя посочва, че немалка част от произведенията в тази изложба са рисувани именно във времето на зимното слънцестоене, тайнството и вопъла за светлина. "В момент, в който земята се затваря в себе си, наклонът на оста ѝ спрямо Слънцето достига крайност, сенките се удължават и светлината се отдръпва. Когато студът се сгъстява и земята притихва, стаява се и се подготовка за раждане на новия живот. То е като дълбокото сливане/оплождане на земята от светлината/слънцето. То е животът, който Луси рисува", допълва Пешева.

Нейната живопис е живопис на тишината, на наблюдението, на уединеното и лично пространство, на всекидневието и малките неща. За изложбата си в София самата Луси Макгилис споделя: "Тези картини са за важността на едно място, на една земя. Рисувам в Умбрия, Италия, през последните 25 години. Това място има пластове история, дълбочина, която продължава да ме подхранва, вдъхновява и едновременно с това да ми се изплъзва. Опитвам се да изуча цветовете, абстрактната геометрия на този пейзаж, за да представя по някакъв начин душата му в моите картини."

Вдъхновение тя намира и в малкия остров Прочида край Неапол, като често приготвя боите за творбите си сама в ателието: "Цветното рибарско селище на Прочида и вулканичните кратери, които създават малките му сини заливи, са истинска радост за рисуване, толкова различни от това, което виждам около себе си във вътрешността на Умбрия. Подготвяйки се за тези пътувания стривам цветове, които обикновено не са част от моята земна Умбрия, като например Herculanean Blue, Nicosia  и Emerald greens."

Луси Макгилис е родена през 1977 г. в САЩ. Израснала е в Бъркшир, в съседство с къщата на Хърман Мелвил (автор на романа "Моби Дик"). През 2000 г. завършва Университета на Пенсилвания във Филаделфия със специалности "Живопис" и "Психология". След това се установява в италианския регион Умбрия, където живее и работи от 25 години във ферма, възстановена скромно със собствените й ръце.

Художничката излага редовно в Масачузетс, Ню Йорк, Бостън и Филаделфия, както и в Рим, Перуджа и други градове в Италия, Франция, Австрия и Германия. От 2020 г. участва и в изложби в България, включително във формат "30/30" на галерия "Астри“ и в изложбата "Приятели" през 2024 г. Това е първата й самостоятелна експозиция у нас.

"Панорама от Монтекастело", 2017
"Маса във verde acgua", 2025
"Вечерта", 2026
"Прочида. Сърцето", 2025
"Зимно слънцестоене", 2026
"Бор край морето", 2016
