Рожденикът Ованес Торосян започна репетиции на „Любов и други аварии“

Ден след като навърши 39 години, актьорът Ованес Торосян в амплоато си на режисьор започна репетиции на пиесата „Любов и други аварии“, която преди по-малко от месец спечели осмото издание на конкурса на театър „София“ за съвременна българска драматургия. Нейни авторки са две млади дами – Александра Славова и Любомира Видева, а многобройните персонажи в отличеното произведение са наложили режисьорът да ангажира доста голям актьорски екип от общинската трупа.

Пиесата „Любов и други аварии“ разказва за опитите да започнеш отначало, за всички онези срещи и откази, за забавните и понякога болезнени куриози на съвременния дейтинг (или на български – ходене по срещи). Но най-вече ни напомня, че най-важната среща е с нас самите – с новите версии на себе си, които постепенно се превръщат в нашия собствен бряг, повдигат завесата от творческия екип. В света на срещите на сцената ще се впуснат актьорите Ангела Канева, на която се пада главната роля, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Даниел Кукушев, Димитър Стойнов, Николай Димитров, Петя Силянова, Пламен Манасиев, Юлиян Малинов и Юлиян Рачков, а режисьорът Ованес Торосян също ще влезе в образ. На пиано ще им акомпанира Елена Дечева.

„Реализацията на тази постановка е своеобразно потвърждение, че всяко зло е за добро. Всички тези несполучливи опити, които и двете сме преодолели и които вдъхновиха написването на текста, доведоха до нещо толкова положително и вълнуващо“, сподели едната от съавторките, Александра Славова, по време на награждаването. Тогава тя разказа, че „Любов и други аварии“ е съвременна любовна история за първото влюбване, но не в някой друг, а в себе си, в живота и във Вселената.

Сценограф и костюмограф на спектакъла е Мария Денева. Премиерата на „Любов и други аварии“ е планирана за 10 февруари 2026 г. С нея трябва да бъде открита обновената камерна сцена на дълго ремонтирания театър „София“.

Жуито на конкурса, оглавявано от директора на театър „София“ Ириней Константинов, избра единодушно пиесата на Александра Славова и Любомира Видева за победител в осмото издание на драматургичната надпревара сред 81 кандидастващи произведения.