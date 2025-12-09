Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рожденикът Ованес Торосян започна репетиции на „Любов и други аварии“

Режисьорът ще влезе и в образ в наградената пиеса заедно с многоброен актьорски екип на театър „София“

Днес, 12:22
Актьорът режисьор Ованес Торосян (с жълто в средата) с екипа на първа репетиция.
Николай Попов
Актьорът режисьор Ованес Торосян (с жълто в средата) с екипа на първа репетиция.

Ден след като навърши 39 години, актьорът Ованес Торосян в амплоато си на режисьор започна репетиции на пиесата „Любов и други аварии“, която преди по-малко от месец спечели осмото издание на конкурса на театър „София“ за съвременна българска драматургия. Нейни авторки са две млади дами – Александра Славова и Любомира Видева, а многобройните персонажи в отличеното произведение са наложили режисьорът да ангажира доста голям актьорски екип от общинската трупа.

Пиесата „Любов и други аварии“ разказва за опитите да започнеш отначало, за всички онези срещи и откази, за забавните и понякога болезнени куриози на съвременния дейтинг (или на български – ходене по срещи). Но най-вече ни напомня, че най-важната среща е с нас самите – с новите версии на себе си, които постепенно се превръщат в нашия собствен бряг, повдигат завесата от творческия екип. В света на срещите на сцената ще се впуснат актьорите Ангела Канева, на която се пада главната роля, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Даниел Кукушев, Димитър Стойнов, Николай Димитров, Петя Силянова, Пламен Манасиев, Юлиян Малинов и Юлиян Рачков, а режисьорът Ованес Торосян също ще влезе в образ. На пиано ще им акомпанира Елена Дечева.

„Реализацията на тази постановка е своеобразно потвърждение, че всяко зло е за добро. Всички тези несполучливи опити, които и двете сме преодолели и които вдъхновиха написването на текста, доведоха до нещо толкова положително и вълнуващо“, сподели едната от съавторките, Александра Славова, по време на награждаването. Тогава тя разказа, че „Любов и други аварии“ е съвременна любовна история за първото влюбване, но не в някой друг, а в себе си, в живота и във Вселената.

Сценограф и костюмограф на спектакъла е Мария Денева. Премиерата на „Любов и други аварии“ е планирана за 10 февруари 2026 г. С нея трябва да бъде открита обновената камерна сцена на дълго ремонтирания театър „София“.

Жуито на конкурса, оглавявано от директора на театър „София“ Ириней Константинов, избра единодушно пиесата на Александра Славова и Любомира Видева за победител в осмото издание на драматургичната надпревара сред 81 кандидастващи произведения.

 

Екипът отбелязва старта на репетициите.
Николай Попов Екипът отбелязва старта на репетициите.
Ангела Канева
Николай Попов Ангела Канева
Петя Силянова
Николай Попов Петя Силянова
Гринго - Богдан Григоров
Николай Попов Гринго - Богдан Григоров
Ованес Торосян
Николай Попов Ованес Торосян
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Любов и други аварии, Театър София, Ованес Торосян

Още новини по темата

Две млади дами спечелиха конкурса за пиеса на театър „София“
13 Ноем. 2025

Херкулес срещу Авгий, или в какво (се) превръщат героите
25 Окт. 2025

Херкулес и Авгиевите обори в театър „София“ са огледало на ситуацията в България
23 Септ. 2025

Общината се хвали с (полу)финал на епичния ремонт в театър "София"
01 Авг. 2025

Месецът на детето започва в театър „София“
27 Май 2025

АДФИ даде епичния ремонт на театър "София" на прокуратурата

03 Май 2025

Силвия Петкова сама на сцената – приятнострашно е!
26 Апр. 2025

Котараци извиват танц на лицемерието върху горещ ламаринен покрив
21 Дек. 2024

Театър „София“ започна без грешка „Комедия от грешки“ на Шекспир
28 Септ. 2024

Червената къща отново отваря врати през октомври
25 Септ. 2024

Невена Калудова търси истината за Анна Политковска
29 Март 2024

„Скрити лимонки“ избухват на сцената
23 Март 2024

Канят Неда Спасова за главна роля, тя пита ще има ли кастинг
16 Март 2024

Народният театър кани на три спектакъла в навечерието на Нова година
25 Дек. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ