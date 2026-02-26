Медия без
Сред 4 години ремонт театър "София" се завръща в дома си

Първото представление е на 12 март на камерна сцена

Днес, 19:23
Театър "София" остана затворен в продължение на почти 4 години.
Театър "София" обяви първото представление в дълго затворената за ремонт сграда в столичния парк "Заимов". На 12 март, на камерната сцена на театъра, е премиерата на "Любов и други аварии", съобщават от трупата за БТА. 

Творбата на младия тандем Александра Славова и Любомира Видева бе отличена на осмия явен конкурс за написване на съвременна българска пиеса, организиран м.г. Тя разказва историята на Вяра – млада жена, която след дълга и болезнена връзка губи доверието си в любовта. Разочарована от компромисите и изтощена от емоционални разочарования, тя се впуска в хаотичния свят на съвременния дейтинг – приложения, случайни срещи и повърхностни разговори, които вместо близост ѝ носят още по-голяма празнота.

Режисьор на спектакъла е Ованес Торосян. Сценографията и костюмите са на Мера Денева, а мултимедията – на Димитър Сарджев. Участват актьорите Ангела Канева, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Даниел Кукушев, Димитър Стойнов, Николай Димитров, Ованес Торосян, Петя Силянова, Пламен Манасиев, Юлиян Малинов и Юлиян Рачков, акомпанирани на живо от Елена Дечева – на пиано. В режисьорския си прочит Торосян изследва парадокса на нашето време – че сред безкрайните възможности за свързване често оставаме по-сами от всякога, разказват от театър "София". Следващото представление е на 24 март. 

"Всички се вълнуваме, защото е удоволствие да се завърнеш в бащината къща. Оттам нататък продължаваме, защото цялата година е юбилейна – 60 години театър "София". Ще имаме тържествено откриване, ще имаме празник“, коментира директорът на театъра Ириней Константинов пред БТА. "Ние ще влезем в една нова, но празна сграда. Тоест, тя трябва да се насели – не само с бит и мебели, а и с дух. А духът най-лесно ще дойде, защото артистите чакат да излезе духът им и да изригне на сцената на театър "София", каза още той.

Последната постановка в залата на общинския театър бе изиграна на 31 май 2022 г. През юли 2022 г. беше поставена символичната първа копка на ремонта му. Това е първата цялостна реновация на сградата на общинския културен институт, отворил врати през 1979 г. 

Реконструкцията на театъра бе финансирана по оперативна програма "Региони в растеж" в периода 2014-2020 г. Проектът с първоначална тойност 10 млн. лв. предизвика бурни спорове. Договорът следваше да приключи първоначално към края на 2023-а, но след поредица от анекси срокът бе определен за края на юли 2025 г., а след това отложен и още веднъж за декември. До огромното забавяне и оскъпяване (в крайна сметка над 17 млн. лв. с ДДС) се стигна заради нуждата да бъде преработен първоначалният проект, лансиран от Мирослав Боршош, тогава зам.-кмет по културата, който предвиждаше фасадата да се облепи с ламинат. Планът му бе подложен на унищожителна критика от професионални организации на архитекти и на специалисти по опазване на културното наследство. Имаше и други спънки по време на епичния ремонт. След приключване на грубото строителство театърът бе преоборудван и с нова техника за 18.4 млн. лв. с ДДС по друг договор, където изпълнител бе компанията "Динакорд", а финансирането дойде от бюджета на общината.

"Ние изнемогваме. Обикаляме 4 сцени. Вече усещам как досаждаме на колегите, които обаче са много любезни. Все още ни търпят и ни създават прекрасни условия, но това страшно много натоварва състава. Напускат хора, уморително е товаренето и разтоварването по няколко пъти на ден", обясни преди време пред БНТ за "чергарския" период на театъра Ириней Константинов, който по принцип бе сред радетелите за ремонта и обновяването на сградата.

