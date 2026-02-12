Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Явор Бахаров води „Трима крале“ в София и Пазарджик

Първият моноспектакъл на актьора по пиесата на Стефан Бересфорд е за сложните отношения между бащи и синове

12 Февр. 2026
Явор Бахаров на плаката от премиерата на монспектакъла.
Явор Бахаров на плаката от премиерата на монспектакъла.

Явор Бахаров ще представи първия си моноспектакъл "Трима крале" на 26 февруари на камерна сцена „Славянска беседа“ в столичния театър „Сълза и смях“, а на 27 февруари – в Драматично-куклен театър "Константин Величков" в Пазарджик. В него актьорът интерпретира по необичаен и дълбоко личен начин пиесата на британския драматург Стефан Бересфорд – трогателна история за три поколения мъже, свързани в сложни отношения между бащи и синове.

Чрез интимната изповед на героя спектакълът разглежда наследените стереотипи на поведение, които често ни определят, дори когато се опитваме да избягаме от тях. В центъра на представлението е идеята, че ние наследяваме не само физически черти и навици, но и емоционални модели, страхове и неизказани думи, които се предават от поколение на поколение. Това е невидимото наследство, което никой не е искал, но всеки носи у себе си. Защото не всеки "крал“ завещава корона... Някои бащи никога не са имали намерение да остават, а в кратките мигове, когато все пак са тук, напомнят, че и те са наследници на натрошената корона на собствените си бащи…

Режисьор на моноспектакъла е Юлиан Петров – актьор, режисьор и преподавател, познат на публиката с редица театрални и телевизионни проекти, които изследват човешката уязвимост и търсенето на смисъл.

Премиерата на моноспектакъла "Трима крале" се състоя на 15 ноември 2025 г. на сцената на Държавен куклен театър – Пловдив. "Съвсем скоро се навършиха 14 години от смъртта на баща ми. И с времето разбрах, че човек започва истински да опознава родителите си едва след като ги изгуби… Тази мисъл стои и в сърцевината на спектакъла "Трима крале“ - монодрама за отношенията между баща и син, за мълчанията, за неизказаното и за онези невидими нишки, които ни свързват, дори отвъд времето. Посвещавам го на живите ни роднини – онези, които продължават да ни помагат и обичат въпреки всичко… На баща ми, там… На майка ми, тук…“, беше споделил тогава Явор Бахаров в профила си във Фейсбук, цитиран и от БТА.

Стефан Бересфорд е един от най-значимите съвременни автори в британския театър и кино. През 2014 г. е удостоен с награда БАФТА за филма по неговата комедия Pride ("Гордост+). Премиерата на монодрамата "Трима крале" е част от поредицата The Old Vic: In Camera на театър "Олд Вик" в Лондон, излъчваща представления на живо от празната зала на театъра за публика по целия свят по време на пандемията от COVID-19. В ролята на Патрик е известният ирландски актьор Андрю Скот, когото българската публика успя да гледа с платформата Световен театър в София през 2024 г. в екранизация на друг забележителен негов моноспектакъл – "Вуйчо Ваньо" по Чехов.

Що се отнася до българския Патрик – Явор Бахаров, той е добре познат и харесван заради отличните му превъплъщения на сцената и в киното, както и от участието му в телевизионния формат "Кажи честно" с водещи Рая Пеева и Красимира Демирова, но и често е подлаган на критика от общественото мнение заради редовните му сблъсъци с органите на реда. През 2023 г. актьорът остана без книжка и кола, след като бе спрян за рутинна проверка на главния път София-Варна, в близост до Велико Търново, и отказа тест за наркотици (има това еднократно право по закон). Той се пошегувал с проверяващите полицаи, че знае какво ще покаже проверката, и се наложило да продължи пътя си за представление в София, като си извикал такси.

През 2020 г. Явор Бахаров бе задържан да шофира с коктейл от алкохол и наркотици в кръвта на едно от най-оживените места в Банско. Съдът в Разлог го наказа с една година затвор ефективно, 18 месеца без право да управлява МПС и 500 лв. глоба. Актьорът обаче обжалва и през юни 2021 г. присъдата му бе заменена с условна от по-висшата инстанция в Благоевград. Той трябваше и да се среща с пробационен служител в продължение на една година.

Този случай е четвъртият, в който Явор Бахаров е осъждан. Първата му присъда е през 2013 г. за хулиганство. Три години по-късно Бургаският районен съд го признава за виновен за шофиране след употреба на алкохол. Третата присъда е произнесена през март 2022-ра от Софийския районен съд – за хулиганство и непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той бе наказан с 9 месеца пробация…

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Явор Бахаров, Трима крале, моноспектакъл, Сълза и смях, театър Константин Величков - Пазарджик, Стефан Бересфорд

Още новини по темата

Филип Буков и Деси Бакърджиева разбулват "Илюзията в брака"
05 Февр. 2026

Художникът Ивайло Андонов показва в „Сълза и смях“ многото лица на истината
04 Яну. 2026

Дарин Ангелов в женски образ преобръща мъжкото мислене за войната
13 Дек. 2025

Ицко Финци разказа за любовта си с млада италианка
08 Юни 2025

Месецът на детето започва в театър „София“
27 Май 2025

Силвия Петкова разкрива бурите „В областта на сърцето“
04 Февр. 2025

Котараци извиват танц на лицемерието върху горещ ламаринен покрив
21 Дек. 2024

Владимир Зомбори се присъединява към "Отчаяните съпрузи"
06 Ноем. 2024

"Рожденият ден на Рупърт" празнува чудото на битието
30 Септ. 2024

Култовият филм „Вчера“ получава продължение като театрален спектакъл
06 Юли 2024

Асен Блатечки търси „Съкровището на Силвестър“
31 Май 2024

Алекс Сърчаджиева става булка беглец в пиеса на Яна Борисова
26 Март 2024

„Скрити лимонки“ избухват на сцената
23 Март 2024

5 истории на Мариан Бачев

17 Февр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?