Явор Бахаров води „Трима крале“ в София и Пазарджик

Явор Бахаров ще представи първия си моноспектакъл "Трима крале" на 26 февруари на камерна сцена „Славянска беседа“ в столичния театър „Сълза и смях“, а на 27 февруари – в Драматично-куклен театър "Константин Величков" в Пазарджик. В него актьорът интерпретира по необичаен и дълбоко личен начин пиесата на британския драматург Стефан Бересфорд – трогателна история за три поколения мъже, свързани в сложни отношения между бащи и синове.

Чрез интимната изповед на героя спектакълът разглежда наследените стереотипи на поведение, които често ни определят, дори когато се опитваме да избягаме от тях. В центъра на представлението е идеята, че ние наследяваме не само физически черти и навици, но и емоционални модели, страхове и неизказани думи, които се предават от поколение на поколение. Това е невидимото наследство, което никой не е искал, но всеки носи у себе си. Защото не всеки "крал“ завещава корона... Някои бащи никога не са имали намерение да остават, а в кратките мигове, когато все пак са тук, напомнят, че и те са наследници на натрошената корона на собствените си бащи…

Режисьор на моноспектакъла е Юлиан Петров – актьор, режисьор и преподавател, познат на публиката с редица театрални и телевизионни проекти, които изследват човешката уязвимост и търсенето на смисъл.

Премиерата на моноспектакъла "Трима крале" се състоя на 15 ноември 2025 г. на сцената на Държавен куклен театър – Пловдив. "Съвсем скоро се навършиха 14 години от смъртта на баща ми. И с времето разбрах, че човек започва истински да опознава родителите си едва след като ги изгуби… Тази мисъл стои и в сърцевината на спектакъла "Трима крале“ - монодрама за отношенията между баща и син, за мълчанията, за неизказаното и за онези невидими нишки, които ни свързват, дори отвъд времето. Посвещавам го на живите ни роднини – онези, които продължават да ни помагат и обичат въпреки всичко… На баща ми, там… На майка ми, тук…“, беше споделил тогава Явор Бахаров в профила си във Фейсбук, цитиран и от БТА.

Стефан Бересфорд е един от най-значимите съвременни автори в британския театър и кино. През 2014 г. е удостоен с награда БАФТА за филма по неговата комедия Pride ("Гордост+). Премиерата на монодрамата "Трима крале" е част от поредицата The Old Vic: In Camera на театър "Олд Вик" в Лондон, излъчваща представления на живо от празната зала на театъра за публика по целия свят по време на пандемията от COVID-19. В ролята на Патрик е известният ирландски актьор Андрю Скот, когото българската публика успя да гледа с платформата Световен театър в София през 2024 г. в екранизация на друг забележителен негов моноспектакъл – "Вуйчо Ваньо" по Чехов.

Що се отнася до българския Патрик – Явор Бахаров, той е добре познат и харесван заради отличните му превъплъщения на сцената и в киното, както и от участието му в телевизионния формат "Кажи честно" с водещи Рая Пеева и Красимира Демирова, но и често е подлаган на критика от общественото мнение заради редовните му сблъсъци с органите на реда. През 2023 г. актьорът остана без книжка и кола, след като бе спрян за рутинна проверка на главния път София-Варна, в близост до Велико Търново, и отказа тест за наркотици (има това еднократно право по закон). Той се пошегувал с проверяващите полицаи, че знае какво ще покаже проверката, и се наложило да продължи пътя си за представление в София, като си извикал такси.

През 2020 г. Явор Бахаров бе задържан да шофира с коктейл от алкохол и наркотици в кръвта на едно от най-оживените места в Банско. Съдът в Разлог го наказа с една година затвор ефективно, 18 месеца без право да управлява МПС и 500 лв. глоба. Актьорът обаче обжалва и през юни 2021 г. присъдата му бе заменена с условна от по-висшата инстанция в Благоевград. Той трябваше и да се среща с пробационен служител в продължение на една година.

Този случай е четвъртият, в който Явор Бахаров е осъждан. Първата му присъда е през 2013 г. за хулиганство. Три години по-късно Бургаският районен съд го признава за виновен за шофиране след употреба на алкохол. Третата присъда е произнесена през март 2022-ра от Софийския районен съд – за хулиганство и непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той бе наказан с 9 месеца пробация…