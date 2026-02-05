Медия без
Филип Буков и Деси Бакърджиева разбулват "Илюзията в брака"

Френската комедия на Ерик Асус с четири награди "Молиер" очаква нова премиера у нас

05 Февр. 2026
Героите в пиесата преосмислят стереотипа на класическата брачна двойка.
Четирикратният носител на най-престижните френски театрални отличия „Молиер“ – пиесата „Илюзията в брака“ от големия съвременен комедиограф Ерик Асус, оживява на българска сцена с участието на актьорите Филип Буков, Деси Бакърджиева и Петър Данов. Продуценти на спектакъла са Кирил Кирилов и „Ажур Пико“, а режисьор е Сава Драгунчев. Премиерата е на 18 февруари, сряда, от 19.00 часа на Открита сцена „Сълза и смях“.

„Илюзията в брака“ е интелигентна и фино изградена комедия за крехкия баланс между любов, доверие и истина. В центъра на сюжета са съпруг, съпруга и един вероятен любовник, които, по френски елегантно, с хумор и неочаквани обрати разбиват стереотипната представа за съвършената семейна двойка. С изящна лекота тримата актьори балансират между безпощадно забавния диалог и майсторски построения драматургичен сюжет. Филип Буков впечатлява с неизчерпаема енергия и момчешки чар, съчетавайки ярък комедиен талант със задълбочеността на мъж, попаднал в собствения си капан. Деси Бакърджиева е изискана, магнетична и нюансирана, разкривайки тайните на женската природа, а по-малко познатият (засега) Петър Данов с характерното си сценично присъствие внася колорит и плътност в абсурда, създаден от Асус.

„Винаги е рисковано, да не казвам, че не е препоръчително, да хванеш съпруга или съпругата си за довереник. Искреността като основа на хармонията в двойката е измама. Вземете Жана и Максим, двама от героите на тази пиеса. След няколко години щастлив брак те решават да си признаят някои дребни отклонения. Това е началото на едно сериозно преосмисляне, на законни подозрения, на обвинения от всякакъв характер, на непоносими ревности. Никоя лъжа не е без последствие, никоя истина  не е безопасна. Всъщност доверието трябва да остане илюзия. Това несъмнено е елементарното условие за спокойствието в семейството”, споделя Ерик Асус парадоксалните си размисли по повод на „Илюзията в брака”.

Наивно ли е да вярваме, че мирът в брака е постижим? На какво се основава доверието? Всяка истина ли ни е нужна – и всяка лъжа ли е вредна? Колко истина и колко любов може да понесе една връзка?... „Илюзията в брака“ напомня, че както в любовта, така и в театъра, най-красиво е именно онова, което най-малко очакваме, отбелязват от творческия екип.

Спектакълът ще се играе отново на 1 март, неделя, от 15.00 и от 19.00 часа в „Сълза и смях“.

Ерик Асус (1956–2020) е един от най-значимите съвременни френски комедиографи и сценаристи. Роден в Тунис, той израства и работи във Франция, където се утвърждава като майстор на интелигентната комедия на нравите. Автор е на повече от 20 театрални пиеси, поставяни с голям успех както в родината на Молиер, така и по света. Неговият стил се отличава с изящен диалог, бърз ритъм и фина ирония, чрез които той разглежда темите за брака, изневярата, доверието, самоизмамата и сложните човешки взаимоотношения изобщо. 

Освен драматург, Асус е и популярен сценарист в киното и телевизията, сътрудничил си с някои от най-оборотните френски актьори. Автор е на сценариите за филмите „Безсмъртният”, „Два дни за убиване”, „Туристите”. Творчеството му често е сравнявано с това на Ясмина Реза и Нийл Саймън заради умението му да съчетава смях и психологическа дълбочина, превръщайки комедията в мъдро огледало на съвременния човек.

В момента още една пиеса на Ерик Асус – „Етърви“, се репетира у нас – в Сатиричния театър, и върви към премиера в края на февруари. В актуалния афиш са още „Нашите жени“ (Театър 199), „Остри завои“ (продукция на ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен, в Сити Марк Арт Център)  „Мъжете предпочитат да излъжат“ (ДТ „Иван Димов“ – Хасково) и др. Преди 15 години режисьорът Бойко Илиев постави в Нов театър НДК "Брачната илюзия".

