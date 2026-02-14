Независимите артисти се обединяват с държавните театри срещу институциите

В рядък пример на единомислие независимият културен сектор застана рамо до рамо с директорите на държавните институции в областта на сценичните изкуства. В четвъртък директорите на Народния театър „Иван Вазов“ (Васил Василев), Сатиричен театър „Алеко Константинов“ (Калин Сърменов), театър „Българска армия“ (Мирослав Пашов), Младежки театър „Николай Бинев“ (Михаил Байков), Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив (Сюзанна Арутюнян-Василевска), Държавен музикален и балетен център – София (Еделина Кънева), Театрално-музикален продуцентски център – Варна (Даниела Димова) и Софийска опера и балет (Пламен Карталов) разпространиха чрез социалните мрежи обща позиция, с която изразяват несъгласие с държавната политика (или по-скоро липсата на такава) в сферата на културата. Те са

"Ние, организациите обединени в Независим културен сектор, изразяваме своята категорична подкрепа към позицията на директорите на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Напълно споделяме тяхната оценка за критичното състояние на сектора и необходимостта от спешни, последователни и професионални действия от страна на институциите", пише в позицията, разпространена от независимите артисти 24 часа по-късно.

"През изминалата година условията на работа на целия сектор „Култура“ се влошиха значително. Кризата вече не засяга отделни организации, а е обхванала всички нива – държавни и общински институти и независими организации. Липсата на предвидимост, забавените плащания по ключови програми, остарялата нормативна рамка и отсъствието на ясна национална стратегия доведоха до ситуация, в която секторът функционира на ръба на оцеляването", допълват те и уточняват, че положението е особено тежко в независимия сектор, който не получава регулярно бюджетно финансиране.

Изискванията им са същите като на държавните театри: цялостна промяна в Закона за закрила и развитие на културата, отчитаща спецификата на дейността им, изцяло нова, прозрачна и справедлива методика за финансиране, отговаряща на съвременните икономически реалности, на инфлационните процеси и на необходимостта от устойчиво развитие на сектора, спешен професионален диалог с Министерството на културата, Министерството на финансите и комисията по културата и медиите в НС, както и реалистичен бюджет за култура, който да осигури не оцеляване, а устойчивост на сектора.

В позицията се отправя и искане за ясни критерии и правила, гарантиращи равнопоставеност между държавни, общински и независими културни организации.

"Голяма част от организациите са пред фалит, културни пространства затварят, а десетки екипи, подписали договори с държавата работят без гаранции, че ще могат да завършат проектите си. Пример за това е НПВУ, където авансово направени и вече отчетени разходи не се възстановяват с месеци, което поставя секторът в задлъжнялост към кредитиращи институции", допълва се в позицията.

Още през декември множество независими организации излязоха на протест срещу неефективното администриране на Плана за възстановяване и устойчивост, което доведе независимия сектор до фактически фалит. Представители на културната общност се включиха и в националните протести, довели до оставката на правителството. Два месеца по-късно ситуацията остава нерешена. Независимият сектор многократно настоява за удължаване на сроковете по проектите до края на юни месец и за спешно осигуряване на административен капацитет в помощ на Национален фонд „Култура“. В своите писма организациите подчертават, че ситуацията е кризисна и изисква кризисни мерки, за да бъде предотвратен системен срив.

"Сега" припомня, че посочените проблеми от години спъват развитието на сектора и многократно са поставяни от културната общност пред съответните държавни органи, но засега – общо-взето безрезултатно. Секторът продължава да бъде недофинансиран, неглижиран и оставен на самотек. Не е ясно към кого сега ги адресират театралните ръководители в момент, когато държавата няма нито правителство, нито бюджет.