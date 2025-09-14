„Сцена на кръстопът“ награди Ириней Константинов за принос към театъра

Ириней Константинов получи отличието за принос към театъра на 29-ото издание на Международния есенен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“, който тече до 21 септември в Пловдив.

Ириней Константинов е един от най-големите български театрали – изключително талантлив актьор и успешен директор, човек, изживял живота си в българския театър и дал му изключително много. Това заяви директорът на фестивала Кръстьо Кръстев при връчването на приза. "За нас беше чест и удоволствие да му връчим тази награда, защото към неговата работа изпитваме огромен респект“, отбеляза още Кръстев, цитиран от БТА.

По думите му отличието ежегодно се присъжда на личности, оставили траен отпечатък върху развитието на българския театър и оказвали подкрепа на фестивала през годините.

В тазгодишното издание на "Сцена на кръстопът" Ириней Константинов взе участие като част от актьорския екип на спектакъла „Котка върху горещ ламаринен покрив“ на театър „София“. Постановката на Стайко Мурджев по знаковата пиеса на Тенеси Уилямс донесе награда „Аскеер“ за поддържаща женска роля на Петя Силянова, а самият Константинов бе номиниран от Съюза на артистите в България за „Икар“ за поддържаща мъжка роля за отличното му превъплъщение в образа на бащата – татко Полайт.

Общо 18 заглавия са включени в основната програма на 29-ото издание на Международния театрален фестивал „Сцена на кръстопът“. На 16 септември пловдивската публика ще има възможност да гледа спектакъл на трупа от Гърция – “Семейство Ченчи“ на театър „Реон“, Атина, по мотиви от творчеството на Пърси Биш Шели и Антонен Арто. На 17 и 18 септември пък предстои дългоочакваното представяне на проекта "Разстоянието/Lа Distance" на световноизвестния режисьор Тиаго Родригес – художествен директор на Международния фестивал в Авиньон, най-престижния и мащабен театрален фестивал в света. Драматичен театър „Н. Масалитинов“ – Пловдив, е копродуцент на постановката, заедно с още десетина други европейски театрални институции. „За нас е голямо удоволствие и чест, че сме съпродуценти на този спектакъл“, пособи и Кръстьа Кръстев.