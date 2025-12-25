Почина звездата от "Москва не вярва на сълзи"

На 83-годишна възраст почина руската актриса Вера Алентова, съобщи Московският драматичен театър "Пушкин", цитиран от ТАСС. Тя завинаги остава в спомените с ролята на Катерина във филма "Москва не вярва на сълзи", който през 1981 г. печели "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм. В последните дни тя е била на лечение, след като се е разболяла на погребението на друг руски актьор - Анатолий Лобоцки, починал на 20 декември.

Алентова е родена на 21 февруари 1942 г. в Котлас, Архангелска област, в семейството на актьорите Валентин Биков и Ирина Алентова. През 1961 г. тя постъпва в актьорския факултет на школата-студио "Немирович-Данченко" към Московския художествен академичен театър "Горки". Приета е в трупата на Московския драматичен театър "Пушкин", а през 1965 г. дебютира в киното с ролята на учителка във филма "Дни летные". Нейният съпруг Владимир Меншов е режисьор именно на "Москва не вярва на сълзи". Тя променя фамилията си от Бикова на Алтенова през 1969 г. след раждането на дъщеря си Юлия Меншова.

Вера Алентова е участвала в над 30 филма и телевизионни сериали. През 2022 г. издава и автобиографична книга "Нищо не е случайно".