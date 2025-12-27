Почина философът Деян Кюранов

Тази нощ почина Деян Кюранов, съобщи Центърът за либерални стратегии. Той е доктор по философия, завършил Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Роден е през 1951 г. в семейството на проф. Чавдар Кюранов, който беше известен политик от БСП.

Деян бе съосновател на неформалното сдружение "Екогласност" и на СДС, напуска политиката през 1990 г. Оттогава работи в неправителствени организации и е един от основателите на Центъра за либерални стратегии.

Поклонението е на 30 декември, 13.30, Централни софийски гробища.