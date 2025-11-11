Широко отворени очи и авторски елхи превземат "Оборище" 5

Предколедно галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 посреща две впечатляващи изложби – живописната Free Spirit на Елвира Кръстева (ELVIRART) и експозицията на авторски коледни елхи на Теодора Николова. Откриването им ще се състои на 18 ноември от 18.30 ч. и гостите в галерията ще могат да се потопят в света на изкуството и магията на предстоящия празничен сезон.

Самостоятелната изложба на Елвира Кръстева Free Spirit е истинско пътуване през емоциите, цветовете и свободата на човешкия дух. Експозицията й ще продължи до 23 ноември, като посетителите ще имат възможност да се срещнат лично с авторката и да научат повече за нейните творби и вдъхновения. Free Spirit е селекция от произведения, които обединяват различните аспекти на вътрешния свят на художничката – нежността и любовта, дивата необуздана енергия, интуицията и свободата. Всяко платно има послание, заредено е с добро чувство, припомня нещо или носи урок, вдъхновява и излъчва красота. Затова очите в тях са винаги отворени.

„Ще видите на пръв поглед различни картини, но всички те са част от едно цяло – от нашата същност. Представям ги заедно, защото всичко е свързано, не са отделни части от живота. Всяка носи послание, вдъхновение и красота. Моето изкуство не търси да покаже проблеми, а обръща внимание на хубавото – защото и това е позиция“, споделя художничката.

Елвира Кръстева (ELVIRART) е възпитаничка на Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен, и на Националната художествена академия. От ранна възраст животът ѝ е изпълнен с креативност и идеи, които намират израз в разнообразни форми – от картини и стенописи до арт проекти върху различни повърхности. През годините Елвира Кръстева е изрисувала десетки стени в заведения, обществени пространства, домове, ескейп стаи, декори за телевизионни предавания и уникални персонализирани якета. Изобразява различни теми, обекти – съществуващи или не, в различен стил, на различна повърхност и с различни размери – от най-малки платна до огромни бетонни стени. Всяко произведение носи индивидуалност и емоция, създадено е с дълбоко разбиране за човешката душевност. Най-голямата страст за художничката е живописта – маслените бои и платното…

Творческите предложения за коледни елхи на художничката приложник Теодора Николова ще могат да бъдат разгледани и закупени в галерията от 18 ноември до Рождество.