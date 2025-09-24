Отиде си кинолегендата Клаудия Кардинале

Клаудия Кардинале – икона на италианското и европейското кино, почина тази вечер на 87-годишна възраст в Немюр, близо до Париж, където живееше. Тъжната новина бе обявена от агента й Лоран Саври пред АФП. Актрисата се е снимала при някои от най-големите режисьори на нашето време, сред които Лукино Висконти, Федерико Фелини, Ричард Брукс, Анри Верньой, Серджо Леоне. „Тя ни оставя в наследство образа на една свободна и вдъхновена личност както в пътя си на артист, така и на жена“, заяви Саври.

Родена в Тунис на 15 април 1938 г., Каудия Кардинале е една от най-награждаваните актриси в италианското кино. В кариерата си е печелиа три пъти приза „Давид на Донатело“ (известен като „италианските Оскари“), както и „Златен лъв“ за цялостна кариера, връчен й на Международния филмов фестивал във Венеция през 1993 г., почетен „Давид“, също за цялостна кариера, през 1997-а, както и "Златна мечка" за цялостна кариера от Берлинале през 2002-ра.

Сред най-известните филми с нейно участие са "Либера, любов моя" и „Красивият Антонио“ на Мауро Болонини редом с Марчело Мастрояни, „Момичето с куфара“ на Валерио Дзурлини, „Осем и половина“ на Федерико Фелини, "Роко и неговите братя" и „Гепардът“ на Лукино Висконти със знаменитата бална сцена в партньорство с Ален Делон, "Имало едно време на Запад" на Серджо Леоне, „Момичето на Бубе“ на Луиджи Коменчини, „Денят на кукумявката“ на Дамиано Дамиани, "Петролотърсачките" на Кристиан Жак, където е в екранна конкуренция с Брижит Бардо, „Кожата“ на Лилиана Кавани. Била е в историческите образи на сестрата на Наполеон Полин Бонапарт („Аустерлиц“) и Кларета Петачи – любовницата на Мусолини, в „Кларета“ на Паскуале Скуитиери – втория съпруг на Кардинале.

Клаудия влиза в киното почти пряко волята си. На 16 години печели конкурс за красота - "Най-красива италианка в Тунис", и получава за награда пътуване до Международния кинофестивал във Венеция, където веднага е забелязана от продуценти и режисьори. В началото брюнетката не иска да се снима, а мечтае да стане учителка, но баща й я убеждава все пак да опита в киното.

Като пробиваща млада актриса Клаудия е изнасилена от мъж, който я отвлича, принуждавайки я да се качи в колата му, и тя забременява. Решава въпреки всичко да роди детето - Патрик се появява на бял свят през 1958 г. в Лондон, а днес е дизайнер на бижута в Ню Йорк. В първите години Клаудия го представя за свой по-малък брат - решение, за което впоследствие се разкайва. Много години след появата на сина й Патрик тя ражда и дъщеря - Клаудия младша, от режисьора Паскуале Скуитиери, нейната голяма любов, с когото са заедно от 1975 до 2000 г. Първи съпруг на Кардинале е продуцентът Франко Кристалди, за когото разказва, че я е държал в емоционално подчинение. След 15 години съвместен живот с продуцента, влюбването в Скуитиери й дава свободата, за която мечтае.

В хода на кариерата си, със своя независим характер и нестандартни избори, Клаудия Кардинале става символ на женската еманципация в Италия в епоха, доминирана от строги правила и предразсъдъци.

През 2015 г. Кардинале посещава България по повод премиерата на българския филм „Имало едно време един уестърн“ (Twice upon a time in the West) на режисьора Борис Десподов, в който актрисата играе себе си. По време на посещението си в България получава титлата доктор хонорис кауза на Националната академия по театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов.