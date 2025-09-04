Почина модната легенда Джорджо Армани

Легендарният италиански дизайнер Джорджо Армани почина на 91-годишна възраст в своя дом в Милано. В продължение на десетилетия той беше сред водещите имена в света, диктуващи модата, и един от най-богатите хора в Италия. Наричаха го Краля на модата, последния гигант, устоял на времето, творец с гениална интуиция, променил живота на своите съвременници.

"С безкрайна скръб "Армани Груп" съобщава за кончината на своя създател, основател и неуморен лидер: Джорджо Армани", се казва в изявлението на компанията. "През годините Джорджо Армани създаде визия, която се простира от модата до всеки аспект на живота, изпреварвайки времето с изключителна яснота и конкретност. Той бе воден от неизчерпаемо любопитство, от внимание към настоящето и към хората. В своя път той създаде открит диалог с публиката, превръщайки се в обичана и уважавана фигура заради способността си да общува с всички. Винаги отзивчив към нуждите на общността, той бе отдаден на много каузи, особено такива, свързани с любимия му град Милано", посочва се още в изявлението.

Поклонението пред стилиста ще се състои в събота и неделя на адреса на модната къща "Джорджо Армани" в Милано, а погребението, според неговото изрично желание, ще се проведе в тесен семеен кръг, съобщи La Repubblica.

Дизайнерът не се появи на ревютата си през юни в Милано и Париж, тъй като се възстановяваше от болест, която не беше обявена. Армани планираше голямо събитие за отбелязване на 50-годишнината на модната си къща "Джорджо Армани" по време на Миланската седмица на модата този месец.

Роден е в Пиаченца, Италия, на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани, счетоводител в транспортна компания, и Мария Раймонди. Следва медицина в Миланския университет, но през 1953 г. прекъсва на третата година обучение и се записва в армията. По-късно работи във Военна болница във Верона.

Започва да създава нови модели през 1970 г. и успява да ги продаде на няколко дизайнерски къщи в Италия. Неговата първа самостоятелна колекция е представена през 1974 г. Армани пише история през 80-те години на миналия век със своите минималистични, вталени тоалети. Наложеният от него класически силует с широки рамене и стегната талия с право си спечелва етикета „силов костюм“ (power suit).

Най-големите звезди от световния шоубизнес и артистичен елит са клиенти на Армани. На червения килим с негови тоалети са се появявали София Лорен, Клаудия Кардинале, Мерил Стрийп, Джулия Робъртс, Кейт Бланшет, Джесика Частейн, Джоди Фостър, Шер, Бионсе, Лейди Гага, Робърт де Ниро, Мартин Скорсезе, Ричард Гиър, Джон Траволта, Брад Пит, Том Круз, Шон Пен, Крисчън Бейл и стотици още. "Потърсих значението на думата "класа" в речника. В един момент ми се стори, че виждам името "Армани", изписано там", казва Джордж Клуни.

Армани, от своя страна, разказва в едно интервю за Financial Times: "Проектирал съм костюмите за много филми. Но първото ми сътрудничество с киното стана по случайност, както всички наистина вълнуващи приключения, когато един млад режисьор на име Пол Шрейдър ме помоли да облека за екрана Ричард Гиър, привлечен от модерността на моя стил. Филмът беше "Американски жиголо", а останалото, както се казва, е история". Като дизайнер на костюми името на Джорджо Армани е в надписите на множество италиански филми – на Бернардо Бертолучи, Джузепе Торнаторе, Паоло Сорентино – и на някои от "крайъгълните камъни" на Холивуд. „Киното е общата нишка, която преминава през цялата ми кариера, стъпка по стъпка“, казва той, и един поглед към списъка с проекти, в които е участвал, е достатъчен, за да осъзнаем това. За филма на Брайън де Палма от 1987 г. „Недосегаемите“ той създава костюма от три части на героя на Кевин Костнър, с който подчертава моралния характер на героя – агента на ФБР Елиът Нес, в контраст с прекаленото и ексцентрично облекло на Робърт де Ниро в ролята на Ал Капоне. „Любимите ми костюми бяха тези, създадени за „Недосегаемите“, защото там успях изцяло да експлоатирам любовта си към елегантността на 20-те и 30-те години на миналия век“, спомня си дизайнерът. В две класики на Мартин Скорсезе, „Добри момчета“ (1990) и "Вълкът от Уолстрийт" (2013), Армани създава първо облика на "гангстерите" Джо Пеши, Рей Лиота, Робърт де Ниро и Пол Сорвино в стила на 50-те, а после облича борсовия брокер измамник на Леонардо ди Каприо по модата на 80-те. Дизайнерът отвори архива си за Скорсезе, който му посвети документален филм – „Произведено в Милано“ (1990).

Армани е автор и на представителните униформи на италианските спортисти за четири последователни издания на Летните олимпийски игри: Лондон 2012, Рио де Жанейро 2016, Токио 2020, Париж 2024, както и за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д`Ампецо през 2026-а, припомнят медиите на Апенините.

Той става и един от първите стилисти, които забраняват участието в свои ревюта на модели с индекс на телесната маса под 18 след смъртта на манекенката Ана Каролина Рестън през 2006 г. в резултат на анорексия.

Армани беше синоним на съвременния италиански стил и елегантност. Той съчетаваше таланта на дизайнер с проницателността на бизнесмен, управлявайки компания, която реализираше оборот от около 2,3 милиарда евро годишно, отбелязва Ройтерс. Освен облекло империята му включва аксесоари, часовници, бижутерия, парфюми. Служителите на "Крал Джорджо" твърдят, че всички в компанията му са се чувствали като сплотено семейство. В същото време в свое интервю Армани бе споделил, че е много ревнив към тях и не би допуснал някой от неговите дизайнери да другарува с колеги от друга модна къща.

Армани няма деца, пословично дискретен е по отношение на личния си живот. Знае се обаче, че е имал отношения и с мъже, и с жени, сред които се откроява дългогодишната връзка с неговия бизнес партньор - архитекта Серджо Галеоти: от 1975 г. до смъртта на Галеоти от СПИН през 1985-а.