Тълпи от цял свят се сбират за последна почит пред Армани в Милано

Хиляди поклонници от света на модата и отвъд него се очаква да отдадат последна почит този уикенд на италианския моден гигант Джорджо Армани, който почина на 4 септември на 91-годишна възраст.

Кралят на луксозната империя, оценявана на милиарди евро, обличаше холивудски актьори, поп звезди и членове на кралски фамилии в изискани, но ненатрапчиво скроени творения, предаде АФП.

Армани ще бъде погребан на частна церемония на 8 септември в Милано. Преди това - на 6 и 7 септември, погребалната зала ще бъде отворена за всички, които искат да отдадат почит, от 9:00 до 18:00 часа в "Teatro Armani" на ул. „Виа Бергоньоне“ 59 в Милано. "Teatro Armani" е бивша шоколадова фабрика, преобразувана по желание на модния гуру през 2001 г. в минималистичната, но луксозна централа на компанията, където той представяше своите колекции.

Колегите на Армани от модния свят изразиха скръбта от кончината му. Същото направиха политици и звезди, но се очаква и много обикновени хора да отдадат почит през уикенда.

Смъртта на Армани настъпи само няколко седмици преди честванията на 50-годишнината на неговата модна къща по време на Миланската седмица на модата.

Една от интригуващите теми е кой ще наследи милиардера, който няма деца. Холдингът Giorgio Armani S.p.A. е с годишни приходи от 2,7 милиарда долара, а самият дизайнер притежава недвижими имоти в Милано, Париж, Сен Тропе, Сен Мориц, както и яхта на стойност 60 милиона евро.

Армани не е имал партньор или деца, затова през август е заявил, че би искал да предаде имуществото си на членове на семейството си и на хората, с които работи. Сред наследниците са 86-годишната сестра на дизайнера Розана, двете му племенници Роберта и Силвана и племенникът Андреа Камерана. И тримата вече заемат високи позиции в компанията. Друг наследник е асистентът на Армани, 72-годишният Панталео Дел'Орко, който отговаря за мъжките колекции на всички марки на холдинга, разкри агенция „Ройтерс“.

Модният дизайнер основава фондация „Джорджо Армани“ през 2016 г., предназначена да запази ценностите на компанията. Предполага се, че създаването на фондацията ще помогне да се избегне фалитът или продажбата на компанията след смъртта на нейния основател. Преди девет години тя символично притежаваше 0,1% от акциите на корпорацията, но се предполага, че ще наследи значителна сума.

Освен това Армани предварително е изготвил резолюция, която влиза в сила след смъртта му: според нея управлението на компанията ще се поеме от наследниците. На 4 септември компанията публикува изявление, в което обещава да се придържа към принципите, установени от нейния основател.

Модната легенда Джорджо Армани е роден в град Пиаченца през 1934 г. След завръщането си от армията, той получава работа в главния универсален магазин в Милано „Ринашенте“ като декоратор на витрини и продавач-консултант. На 24 юли 1975 г. се ражда едноименната марка „Джорджо Армани“ със седалище във Венеция.