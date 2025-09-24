Класики на Армани се наредиха до шедьоври на Ренесанса (ГАЛЕРИЯ)

Над 120 творения на италианския моден дизайнер Джорджо Армани, който почина в началото на септември, бяха представени в музей в Милано, редом с шедьоври от епохата на Ренесанса, за да отпразнуват 50-годишнината на марката, предадоха АФП и Ройтерс.

Рокли на звезди и костюми в най-чистия класицизъм - запазена марка на Армани, са изложени заедно с произведения на изкуството от италианския Ренесанс, които се съхраняват в Пинакотеката на Брера, Милано. Изложбата, за която модният дизайнер сътрудничи "до последната си минута", е едно от най-важните събития на започналата вчера Седмица на модата в Милано. В рамките й ще бъдат представени двете последни колекции на Армани.

Джорджо Армани, известен в модния свят като "Крал Джорджо", почина на 4 септември на 91-годишна възраст в Милано - град, с който имаше дълбока лична и професионална връзка.

В една от залите пола и блуза на Армани в тъмносин цвят, носени от френската актриса Жулиет Бинош на кинофестивала в Кан през 2016 г., са изложени срещу картината "Мадона с дете" на художника Джовани Белини. Синият воал на Девата е в хармония с ансамбъла, сътворен от модния дизайнер.

Емблематичният сив костюм, който Ричард Гиър носеше в "Американско жиголо" (1980) - филм, донесъл слава на актьора и модния дизайнер, хармонира с фрески на Донато Браманте.

Дрехите не са изложени в определен ред, а по-скоро са подбрани така, че да са отражение на заобикалящата ги среда. Сдържаната цветова палитра на саката, ризите и бродираните панталони препраща към мраморните колони на музея. Други тоалети са по-агресивни, като бюстието от червена коприна и разкроената пола, носени от Кейти Холмс на галата на "Метрополитън" през 2008 г. Те подчертават розовите цветове на сцените от младостта на Девата, нарисувани от Бернардино Луини.

"Модата като декоративно изкуство е добре дошла в Брера", казва Киара Ростаньо, заместник-директор на музея, описвайки изложбата като "диалог между Джорджо Армани, музея и художественото му наследство чрез подбор от негови творения".

"Той търсеше визуална граматика, за да влезе в симбиоза с нашите произведения", допълва Ростаньо.

Друг шедьовър е ансамбъл от 1989 г., който включва панталон и сако от черно копринено кадифе. Гърбът е украсен с малтийски кръстове, подредени така, сякаш съзерцават стенописите на ораторията на Мокироло.

"Изложбата, наречена "Джорджо Армани: Милано, от любов", е и почит към модния дизайнер, допринесъл за превръщането на града в "столица на стила". Армани е силно свързан и с музея, на който е бил почетен член. Дори прозорците на апартамента на модния дизайнер гледат към Пинакотеката на Брера.

Според кураторите на изложбата, Армани е бил скептичен към идеята да изложи творенията си на място с толкова богата история. Дизайнерът е смятал, че неговите модели не трябва да скриват картините и е искал те да бъдат поставени отделно от най-известните творби, като например "Оплакването на мъртвия Христос" на Андреа Мантеня.

Ретроспективата, която бележи края на една ера и началото на нова глава за емблематичната марка, се открива днес и ще продължи до януари, отбелязва Ройтерс. "Естетичната строгост на Армани е и етична строгост, подобна на тази на великите личности от миналото", каза директорът на музея Анджело Креспи.

Изложбата задава тона на модна седмица, кулминацията на която е ревю на пролетната колекция на "Армани". На Седмицата на модата в Милано сред модните къщи, които ще представят новите си колекции, са "Прада", "Долче и Габана", "Фенди", "Гучи".