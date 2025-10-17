Отиде си легендарният китарист и съосновател на Kiss Ейс Фрели

Пол Даниъл „Ейс“ Фрели – съосновател и водещ китарист на легендарната американска рокгрупа Kiss и член на Залата на славата на рокендрола, почина вследствие на контузия след падане, която претърпя миналия месец, съобщи Variety, позовавайки се на изявление на семейството на музиканта. Той бе на 74 години.

Фрели е издъхнал, заобиколен от близките си, които споделят, че са напълно съкрушени и с разбито сърце. "Имахме късмета да го обградим с любящи, грижовни, мирни думи, мисли, молитви и намерения, когато напускаше тази земя", се казва в изявлението, цитирано от Би Би Си.

Китаристът е известен с персоната си "Космически човек" още от времето, когато Kiss са основани през 1973 г. с оригиналния си състав Пол Стенли – вокал и ритъм китара, Джийн Симънс – вокал и бас китара, Фрели – соло китара и вокал, и Питър Крис – барабани и вокал. Те нанасят черно-бяла боя върху лицата си, за да създадат четири постоянни персонажа – Демона, Звездното дете, Космическия човек и Котката.

Влиянието на групата върху цяло поколение музиканти и фенове е огромно и трайно, коментира изданието. Песните им в много отношения представляват врата към техните концерти и невероятна мистика: в епоха, предшестваща MTV, техните изпълнения бяха изключително визуални и въздействащи – с експлозии, огнедишащи китари и фойерверки. Мистиката при Kiss е ключова: лицата на членовете на групата не са разкрити повече от десетилетие. Смятани са за предшественици на хеви метъла.

В съвместно изявление Стенли и Симънс пишат: "Съкрушени сме от кончината на Ейс Фрели. Той беше важен и незаменим рок войник по време на някои от най-формиращите основополагащи глави от историята на групата. Той е и винаги ще бъде част от наследството на Kiss"

Фрели се присъединява към съоснователите Пол Стенли, Джийн Симънс и Питър Крис в края на 1972 г. и остава с групата през най-значимите им периоди. Напуска през 1982 г. за солова кариера, но се завръща, когато оригиналната група се събира отново през 1996 г. за изключително доходоносно турне, и остава до 2002 г. През годините работи като солов изпълнител с групата си Frehley’s Comet и под собственото си име; през 1978 г., когато и четиримата членове на Kiss издават солови албуми едновременно, много фенове смятат, че този на Фрели, който включва неговия хитов кавър на песента New York Groove, е най-добрият.

След като през 2002-ра окончателно напуска Kiss, музикантът продължава соловата си работа, турнетата и гастролите, издавайки пет албума между 2009 и 2024 г. и работейки с колеги като китариста на Guns N' Roses Слаш, Майк МакКрийди от Pearl Jam, китариста на Motley Crue Джон 5 и дори Стенли и Симънс. Последният му албум, „10 000 волта“, е издаден през 2024 г.

Пол Даниел Фрели е роден в музикално семейство в квартал Бронкс, Ню Йорк, и получава електрическа китара като коледен подарък през 1964 г. Той никога не е вземал уроци: негови вдъхновения са Джими Хендрикс, Бъди Гай, Джеф Бек, Ролинг Стоунс, Лед Цепелин и The Who. Започва да свири в групи още като тийнейджър.

Напуска гимназията, след като една от групите му, Cathedral, започва да печели пари, но по-късно се връща и получава диплома. Продължава да свири и до 1971 г. е член на Molimo - група, която подписва договор с RCA Records и записва няколко неиздавани песни за лейбъла. Но в края на следващата година приятел забелязва реклама във Village Voice, която се оказва за място на соло китарист в зараждащата се банда Kiss. ​​Известно е, че Фрели отива на прослушването в Манхатън, носейки една червена маратонка и една оранжева. Стенли, Симънс и Крис са ужасени от външния му вид, но достатъчно впечатлени от пламенната му китарна игра и той е поканен да се присъедини няколко седмици по-късно.

Групата, предшествана от предишната група на Стенли и Симънс - Wicked Lester, се преименува на Kiss през януари 1973 г. и скоро, вдъхновени от New York Dolls и Алис Купър, започнат да боядисват лицата си и да носят скандални костюми за концертите си. Kiss устоява на пренебрежението и липсата на интерес от снобската музикална сцена в Ню Йорк в ранните си месеци - Фрели работи като таксиметров шофьор, за да си плаща сметките. От решаващо значение е събирането с мениджъра Бил Окойн през септември 1973 г., който започва да крои пътя на групата към славата...

Kiss издава едноименния си дебютен албум през февруари следващата година, който включва бъдещи хитове като Firehouse, Black Diamond и композицията на Фрели Cold Gin, но този албум и последвалите го Hotter Than Hell и Dressed to Kill са само първите незначителни успехи. С продуцента на Алис Купър и Лу Рийд - Боб Езрин, издават жизненоважния си последващ студиен албум Destroyer, който се превърна в най-значимият им до момента. Сложната продукция на Езрин (и стратегическото използване на сесийни музиканти) дава тласък на класики като Detroit Rock City и Shout It Out Loud, а чувствената балада Beth, написана и изпята в съавторство на Фрели и Крис, се превръща в най-големия хит на групата. Следващите им продукции утвърждават Kiss като една от най-влиятелните рокбанди в света.

Анонимността на членовете на групата създават голяма част от нейната привлекателност. „На сцената съм Ейс Фрели, а извън сцената съм хлапе от Бронкс“, казва Фрели пред Rolling Stone през 1977 г. „Смятам се за късметлия по някакъв начин. Мик Джагър винаги ще си бъде Мик Джагър, но аз мога да сваля грима си и да знам кой съм“...

Фрели оставя съпруга Жанет и дъщеря Моник.

Музикалният свят също отдава почит на Ейс Фрели, информира АР. "Чух за смъртта на Ейс Фрели от Рик Фрийл, с когото свирех в група, наречена Shadow. Рик беше и първият човек, ... който през 1977 г. ... ми разказа за Ейс и просто промени живота ми. През 1978 г. си взех китара, за да се присъединя към групата на Рик – Warrior, която се превърна след това в Shadow. Направихме кавър на C'mon and Love Me. Ейс беше мой герой и бих го смятал за приятел. Изучавах безкрайно неговите сола през годините... Нямаше да взема китара без влиянието на Ейс и "Кис". Почивай в мир, Ейс, ти промени живота ми", написа китаристът на "Пърл джем" Майк Маккрийди в социалната мрежа "Х".

"Ейс, братко мой, със сигурност не мога да ти благодаря достатъчно за годините страхотна музика, многото фестивали, които направихме заедно, и твоята водеща китара в Nothing But A Good Time. Имаш цялата ми любов и уважение от моето семейство и от мен. Почивай в мир", написа Брет Майкълс, бивш фронтмен на Poison.

"Центърът "Кенеди" е натъжен да чуе за кончината на един от тазгодишните носители на нашата награда – Ейс Фрели от групата "Кис". Ще отдадем почит на този "рок войник", неговото творчество и наследство по време на нашата церемония през декември", написаха от центъра в социалната мрежа "Х".

Групата "Кис" е сформирана през 1973 г. и се прочува с хитове като Rock and Roll All Nite и God of Thunder.