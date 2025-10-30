Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Отиде си Агент Тенев

Художник, текстописец, общественик, той бе на 74 години

Днес, 12:02
Иван Тенев бе личност с активно присъствие в културния и обществения живот.
БГНЕС
Иван Тенев бе личност с активно присъствие в културния и обществения живот.

Починал е Иван Тенев, познат като поет, текстописец и светски хроникьор с псевдонима Агент Тенев. Тъжната вест съобщиха от Съюза на артистите в България в своята официална страница във Фейсбук. „Напуснал ни е Иван Тенев. Журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот“, пишат от САБ. Той беше на 74 години, преди дни е бил приет в болница.

Иван Тенев е роден в София на 2 септември 1951 г. Завършва българска филология в Софийския университет и специалност „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“. Първите му артистични прояви са като художник – още по време на следването си публикува карикатури и участва в национални изложби за карикатура и приложна графика, както и в над 60 международни прояви. През 1976 и 1977 г. печели отличия от конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“ в Турция. В поп музиката навлиза първоначално като художник, създавайки обложки за плочи на известни български изпълнители, сред които и Лили Иванова. Примата на българската естрада днес също отдава почит на Иван Тенев в профила си в социалната мрежа. „Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!“, написа в официалната си страница тя.

Професионалната си кариера Иван Тенев започва като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби се публикуват във вестник „Стършел“ и в хумористичните страници на различни столични издания. Участва в осем национални изложби на карикатурата и над 60 международни изложения в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция, носител е на три международни награди. От 1975 г. става член на секция „Приложна графика“ към Съюза на българските художници и редовно участва в изложбите по приложна графика до 1980 г. Има две самостоятелни изложби с карикатури.

През 1980 г. Тенев започва работа като автор на текстове за поп и рок песни, сътрудничи с някои от най-известните български изпълнители и се изявява като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

Журналистическата си дейност започва през 1989 г. като създател и радиоводещ на Агенция „Тенев“, която стартира с независимо радиопредаване, представящо новини за хайлайфа в неделното обзорно предаване „Хоризонт за вас“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, със спортната рубрика на БНТ „Трето полувреме“, както и с лични колони за светски живот в популярни вестници, списания и фотографска агенция Bulphoto – дейност, с която продължаваше и до днес.

През 2001 г. Агенция „Тенев“ започва да прави едночасово шоу по Дарик радио, а от 2008 г. рубриката се завръща в ефира на БНР. Иван Тенев е създател и съдружник в „Ивъ & Петровъ“ – уникална фирма за бутикови текстове и PR на големи музикални проекти, основана съвместно с Александър Петров.

Носител е на орден "Св. св. Кирил и Методий" втора степен за значим принос за развитието на културата и изкуството (2011).

Иван Тенев беше женен за певицата Кристина Димитрова, от която има един син – Димитър.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Тенев, Агент Тенев, почина, Кристина Димитрова

Още новини по темата

Отиде си легендарният китарист и съосновател на Kiss Ейс Фрели
17 Окт. 2025

Отиде си гласът на Moody Blues Джон Лодж

11 Окт. 2025

Почина Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в „Октопод“
04 Окт. 2025

Отиде си кинолегендата Клаудия Кардинале
24 Септ. 2025

Почина модната легенда Джорджо Армани
04 Септ. 2025

Почина легендарният италиански тв водещ Пипо Баудо
17 Авг. 2025

Отиде си ветеранът на Народния театър Кирил Кавадарков
04 Авг. 2025

Отиде си театралният магьосник Робърт Уилсън
31 Юли 2025

Отиде си Джулиан Макмеън – звезда от сериала „Клъцни/Срежи“
05 Юли 2025

Почина оперната прима Мариана Цветкова
14 Юни 2025

Отиде си актьорът Стефан Стефанов, съпруг на Ели Скорчева
08 Май 2025

Почина актрисата от Народния театър Милена Атанасова
04 Май 2025

Отиде си южноафриканският Бертолт Брехт – драматургът Атол Фюгард
10 Март 2025

Отиде си писателят Димитър Коруджиев
06 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте