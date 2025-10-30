Отиде си Агент Тенев

Починал е Иван Тенев, познат като поет, текстописец и светски хроникьор с псевдонима Агент Тенев. Тъжната вест съобщиха от Съюза на артистите в България в своята официална страница във Фейсбук. „Напуснал ни е Иван Тенев. Журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот“, пишат от САБ. Той беше на 74 години, преди дни е бил приет в болница.

Иван Тенев е роден в София на 2 септември 1951 г. Завършва българска филология в Софийския университет и специалност „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“. Първите му артистични прояви са като художник – още по време на следването си публикува карикатури и участва в национални изложби за карикатура и приложна графика, както и в над 60 международни прояви. През 1976 и 1977 г. печели отличия от конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“ в Турция. В поп музиката навлиза първоначално като художник, създавайки обложки за плочи на известни български изпълнители, сред които и Лили Иванова. Примата на българската естрада днес също отдава почит на Иван Тенев в профила си в социалната мрежа. „Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!“, написа в официалната си страница тя.

Професионалната си кариера Иван Тенев започва като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби се публикуват във вестник „Стършел“ и в хумористичните страници на различни столични издания. Участва в осем национални изложби на карикатурата и над 60 международни изложения в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция, носител е на три международни награди. От 1975 г. става член на секция „Приложна графика“ към Съюза на българските художници и редовно участва в изложбите по приложна графика до 1980 г. Има две самостоятелни изложби с карикатури.

През 1980 г. Тенев започва работа като автор на текстове за поп и рок песни, сътрудничи с някои от най-известните български изпълнители и се изявява като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

Журналистическата си дейност започва през 1989 г. като създател и радиоводещ на Агенция „Тенев“, която стартира с независимо радиопредаване, представящо новини за хайлайфа в неделното обзорно предаване „Хоризонт за вас“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, със спортната рубрика на БНТ „Трето полувреме“, както и с лични колони за светски живот в популярни вестници, списания и фотографска агенция Bulphoto – дейност, с която продължаваше и до днес.

През 2001 г. Агенция „Тенев“ започва да прави едночасово шоу по Дарик радио, а от 2008 г. рубриката се завръща в ефира на БНР. Иван Тенев е създател и съдружник в „Ивъ & Петровъ“ – уникална фирма за бутикови текстове и PR на големи музикални проекти, основана съвместно с Александър Петров.

Носител е на орден "Св. св. Кирил и Методий" втора степен за значим принос за развитието на културата и изкуството (2011).

Иван Тенев беше женен за певицата Кристина Димитрова, от която има един син – Димитър.