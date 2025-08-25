Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Софийската филхармония открива сезона с Чайковски

Началото на концертната есен ще е на 11 септември с пианиста Емануил Иванов

Днес, 18:04
Емануил Иванов
Емануил Иванов

На 11 септември Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 с концерт, посветен на Пьотр Илич Чайковски. В програмата звучат две от знаковите му творби: Концерт за пиано и оркестър №1 и Симфония №4. Солист на вечерта е младия пианист Емануил Иванов.

Концертът за пиано и оркестър №1 е творба, позната със своята грандиозна въвеждаща тема, пълна с драматизъм и сила, и с контрастиращите ѝ лирични моменти. Това е едно от най-често изпълняваните и обичани произведения за пиано – едновременно виртуозно, романтично и искрено, създадено в момент на вътрешна борба и творческа зрялост на Чайковски. Във втората част ще прозвучи Симфония №4 във фа минор – произведение, в което композиторът отразява личната си драма, борбата със съдбата и стремежа към просветление. Наричана често "съдбовната симфония" на Чайковски, тя съчетава фолклорната енергия с изтънчена оркестрация и емоционална наситеност, която не оставя никого равнодушен. Едното от произведенията е вдъхновено от украинска, а другото от руска народна песен.

Роден в Пазарджик през 1998 г., Емануил Иванов добива международна известност едва 20-годишен, когато печели първа награда на престижния международен конкурс "Феручо Бузони" в Италия – постижение, което го нарежда сред най-обещаващите млади пианисти на нашето време. Следват рецитали и концерти във Франция, Япония, Италия, Германия, Австрия, Кипър, Южна Африка, Обединеното кралство, Полша. През 2022-ра дебютира в една от най-престижните европейски зали – "Херкулес" в Мюнхен, а през 2024-а – на сцените на Уигмор Хол Лондон и Концертхаус Дортмунд. През лятото на 2023 г. записва албум със сонати на Скарлати за реномирания лейбъл "Naxos". Изпълненията му са представени по BBC Radio 3, италианското Rai Radio 3 и японското NHK Radio. 

На диригентския пулт на 11 септември застава маестро Найден Тодоров. Завършил дирижиране в Австрия, работил с редица оркестри в Европа, Азия и Америка, той е не само утвърден интерпретатор на класическия репертоар, но и активен поддръжник на съвременната българска музика. Носител на румънския орден "Културни заслуги" с ранг "Велик офицер" и на френския орден "Кавалер на изкуствата и литературата" – признание за неговия значим принос към културата. Под негово ръководство Софийската филхармония разшири своята международна видимост и продължи да развива амбициозна програма, която свързва традиция и новаторство.

По-късно през есента Софийската филхармония и зала "България" ще бъдат домакини на провеждащия се за пръв път у нас конкурс за млади оперни гласове "Опералия", организиран от неговата лауреатка Соня Йончева и от легендата Пласидо Доминго. А през сезона за концерти се очакват и още редица бележити гости от симфоничната и оперната сцена: Готие Капюсон, Дарио Салви, Кирил Трусов, Кюнгсун Ли, Маурицио Трехо и др.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Софийска филхармония

Още новини по темата

Посланикът на виолончелото Готие Капюсон отново ще свири в България
16 Авг. 2025

Принцесата на акордеона дебютира със Софийската филхармония в четвъртък
16 Юни 2025

Софийската филхармония кани на забавен маратон на 1 юни
31 Май 2025

Филхармонията на Косово за пръв път ще свири в България
06 Май 2025

С 2 билета на цената на 1 кани Софийската филхармония
12 Апр. 2025

Софийската филхармония изнася първи концерт в театър „Шанз Елизе“ в Париж
26 Март 2025

Софийската филхармония се връща в Златната зала на „Музикферайн“
11 Март 2025

Филхармонията чества 3 март в София и Букурещ
01 Март 2025

240 музиканти излизат на сцената в НДК с "Кармина Бурана"
13 Февр. 2025

Анне-Софи Мутер се завръща на софийска сцена след 44 г.
08 Дек. 2024

Цигуларят Даниел Хоуп се завръща с програма между джаза и класиката
04 Дек. 2024

След 5 г. отново слушаме оперната прима Анджела Георгиу
31 Окт. 2024

Филхармонията триумфира на фестивал в Любляна с музиката на Джон Уилямс
24 Авг. 2024

Носители на "Грами" и "Опус" откриват сезона в зала "България"
23 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар