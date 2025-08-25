Софийската филхармония открива сезона с Чайковски

На 11 септември Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 с концерт, посветен на Пьотр Илич Чайковски. В програмата звучат две от знаковите му творби: Концерт за пиано и оркестър №1 и Симфония №4. Солист на вечерта е младия пианист Емануил Иванов.

Концертът за пиано и оркестър №1 е творба, позната със своята грандиозна въвеждаща тема, пълна с драматизъм и сила, и с контрастиращите ѝ лирични моменти. Това е едно от най-често изпълняваните и обичани произведения за пиано – едновременно виртуозно, романтично и искрено, създадено в момент на вътрешна борба и творческа зрялост на Чайковски. Във втората част ще прозвучи Симфония №4 във фа минор – произведение, в което композиторът отразява личната си драма, борбата със съдбата и стремежа към просветление. Наричана често "съдбовната симфония" на Чайковски, тя съчетава фолклорната енергия с изтънчена оркестрация и емоционална наситеност, която не оставя никого равнодушен. Едното от произведенията е вдъхновено от украинска, а другото от руска народна песен.

Роден в Пазарджик през 1998 г., Емануил Иванов добива международна известност едва 20-годишен, когато печели първа награда на престижния международен конкурс "Феручо Бузони" в Италия – постижение, което го нарежда сред най-обещаващите млади пианисти на нашето време. Следват рецитали и концерти във Франция, Япония, Италия, Германия, Австрия, Кипър, Южна Африка, Обединеното кралство, Полша. През 2022-ра дебютира в една от най-престижните европейски зали – "Херкулес" в Мюнхен, а през 2024-а – на сцените на Уигмор Хол Лондон и Концертхаус Дортмунд. През лятото на 2023 г. записва албум със сонати на Скарлати за реномирания лейбъл "Naxos". Изпълненията му са представени по BBC Radio 3, италианското Rai Radio 3 и японското NHK Radio.

На диригентския пулт на 11 септември застава маестро Найден Тодоров. Завършил дирижиране в Австрия, работил с редица оркестри в Европа, Азия и Америка, той е не само утвърден интерпретатор на класическия репертоар, но и активен поддръжник на съвременната българска музика. Носител на румънския орден "Културни заслуги" с ранг "Велик офицер" и на френския орден "Кавалер на изкуствата и литературата" – признание за неговия значим принос към културата. Под негово ръководство Софийската филхармония разшири своята международна видимост и продължи да развива амбициозна програма, която свързва традиция и новаторство.

По-късно през есента Софийската филхармония и зала "България" ще бъдат домакини на провеждащия се за пръв път у нас конкурс за млади оперни гласове "Опералия", организиран от неговата лауреатка Соня Йончева и от легендата Пласидо Доминго. А през сезона за концерти се очакват и още редица бележити гости от симфоничната и оперната сцена: Готие Капюсон, Дарио Салви, Кирил Трусов, Кюнгсун Ли, Маурицио Трехо и др.