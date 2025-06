Принцесата на акордеона дебютира със Софийската филхармония в четвъртък

Принцесата на акордеона Ксения Сидорова ще дебютира в зала „България“ със Софийската филхармония на 19 юни, четвъртък. Тя ще представи премиерния за България Концерт за акордеон и оркестър от световноизвестната българска композиторка Добринка Табакова, написан по поръчка на Софийската филхармония. Диригент на концерта ще бъде Михал Нестерович, а в програмата са включени още увертюра "Егмонт" от Бетовен и "Картини от една изложба" от Мусоргски/Равел.

Ксения Сидорова е сред най-горещите имена на съвременната класическа музика. Родена в Рига, Латвия, тя започва да свири на акордеон едва 6-годишна по примера на баба си. На 16 години е приета с пълна стипендия в Кралската музикална академия в Лондон, която завършва с отличие. Подкрепяна е от Юри Башмет и сър Джон Елиът Гардинър. Сидорова популяризира акордеона в класическата музика и разширява неговия обхват извън традиционната му роля. Известна със своята виртуозност и стил, тя неслучайно е наричана "принцесата на акордеона" и "гламурната акордеонистка".

Ксения изпълнява широк спектър от музикални жанрове: класика, танго, джаз, съвременна музика. През 2016 г. с престижния лейбъл Deutsche Grammophon издава албума Carmen, вдъхновен от операта на Жорж Бизе, и с него печели награда ЕХО Класик. Последният ѝ албум „Кръстопътища“ (Alpha Classics, 2024) включва „Чакона“ от Сергей Ахунов, както и Концерт в ре минор от Бах, „Хоризонти“ от Добринка Табакова и „Отвъд Бах“ от Габриела Монтеро. Албумът ѝ Piazzolla Reflections (Alpha Classics, 2021) е приветстван като брилянтно изсвирен и красиво записан (Gramophone), класиран е сред най-добрите нови класически албуми на годината (Classic Review) и е обявен за албум на месеца на BR Klassik.

Ксения Сидорова е работила с редица известни музиканти и оркестри, включително Националния оркестър на Би Би Си Уелс, Оркестъра на Марин Алсоп и Берлинската филхармония. След години, прекарани в Лондон и Мадрид, през 2021-ва Ксения се завръща в Латвия със семейството си.

Добринка Табакова е международно призната композиторка, родена в Пловдив. Баща ѝ е хоров диригент и инженер, а майка ѝ е историк. На 11-годишна възраст тя заминава за Великобритания, където завършва Гилдхолското училище за музика и драма в Лондон, след което получава докторска степен по музика от Кралския колеж в британската столица.

Табакова смесва класическа, минималистична и кинематографична музика. Често използва български фолклорни мотиви в съчетание с хорова, оркестрова и камерна музика. Вдъхновява се от композитори като Арво Пярт, Хенрик Гурецки и Джон Тавънър.

Сред най-известние ѝ творби са String Paths (2013) – номиниран за „Грами“ албум, включващ камерни произведения; Concerto for Cello and Strings – изпълняван по целия свят; Orbis Factor – мащабна хорово-симфонична композиция; Centuries of Meditations – кантата, писана за Тринити Колидж, Кеймбридж. През 2017 г. Добринка Табакова е назначена за Composer in Residence на BBC Concert Orchestra и печели множество международни награди, включително отличия от ЮНЕСКО. Музиката ѝ е изпълнявана в световноизвестни зали като Роял Албърт Хол и Карнеги Хол.

Концертът за акордеон на Добринка Табакова – творбата, която ще бъде представена в зала „България“, е продуцирана от Софийската филхармония, съвместно с фестивала Бодензее, Щутгартската филхармония, Концертния оркестър „Дзинтару“ и Кралското ливърпулско филхармонично дружество за Кралския ливърпулски филхармоничен оркестър. Тя е част от стремежа на националния ни оркестър да обогати репертоара си с иновативни произведения. Концертът за акордеон и оркестър отразява характерния стил на Табакова, съчетавайки класическите традиции със съвременни елементи, и подчертава богатите изразни възможности на акордеона като солов инструмент в симфоничен контекст.

Концертът е част от фестивала „Софийски музикални седмици”.