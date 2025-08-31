Медия без
Найден Тодоров оглави международното жури на голям диригентски конкурс

Директорът на Софийската филхармония ще търси в Унгария ново поколение музикални лидери

Днес, 15:52
Председателството на журито на престижния диригентски конкурс "Ференц Фричай" е поредно международно признание за Найден Тодоров.
От днес до 7 септември в унгарския град Сегед ще се проведе второто издание на престижния конкурс за млади диригенти от цял свят International Ferenc Fricsay Conducting Competition (IFFCC), в който страната ни ще има силно присъствие. Директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров ще бъде председател на международното жури тази година, съобщават от първия ни оркестър.

Ключовата позиция е знак за високата оценка, която българският маестро получава на европейската сцена. Като председател той ще има водеща роля не само в оценяването на младите участници, но и в задаването на критериите за артистичност, стил и професионализъм, които конкурсът ще отстоява. Това признание е и заради неговите изключителни мениджърски качества, благодарение на които Софийската филхармония се утвърди като една от най-динамичните културни институции в Европа, както и за последователните му усилия в сферата на културните политики, които той развиваше и в качеството си на министър на културата, коментират от Филхармонията.

Найден Тодоров е добре познат на българската публика като един от най-ярките диригенти на своето поколение, а на международната сцена се утвърди със сътрудничества с водещи оркестри от Европа, Азия и САЩ. От 2017 г. той е директор на Софийската филхармония, която под негово ръководство изведе репертоарния и концертния живот на ново ниво с редовни гастроли и съвместни проекти с някои от най-големите имена в класическата музика.

Журито, което Тодоров ще оглави, включва изявени фигури в музикалния свят като Хайко М. Фьорстер – главен диригент на Филхармонията в Баден-Баден, Шандор Гюди – музикален директор на Националния симфоничен оркестър на Унгария, Луциус Хемер – артистичен директор на Нюрнмберг оркестър, Алевтина Йофе – главен диригент на Симфоничния оркестър на Берн, Кирил Карабиц – главен диригент на Симфоничния оркестър на Борнмът (Великобритания), Константин Орбелян – музикален директор на оркестъра на Ню Йорк,  Адам Стадницки – артистичен директор и генерален мениджър на Датския национален оркестър.

Конкурсът носи името на големия унгарски диригент Ференц Фричай (1914-1963) и е замислен като сцена, която да открие следващото поколение музикални лидери. Победителите ще получат не само отличия, но и покани за концерти с престижни оркестри, сред които и Софийската филхармония.

„Да председателствам жури, което носи отговорността да посочи новите лица на световната диригентска сцена, е голяма чест и още по-голяма отговорност. Вярвам, че нашата роля е да помогнем на младите диригенти да разкрият таланта си и да намерят своя път“, споделя Найден Тодоров. С избора му за председател на журито IFFCC ясно заявява своето уважение към българския маестро и подчертава значимото място на страната ни на европейската културна карта, категорични са от Софийската филхармония.

 

