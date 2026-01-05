Със Соня Йончева и "Ръченица" започва новата година в театър "Шанз-елизе"

Софийската филхармония започва 2026 г. с гастрол в Париж само 2 дни след като маестро Найден Тодоров и част от музикантите се завърнаха от турне в Китай.

На 7 януари националният оркестър ще партнира на световноизвестното българско сопрано Соня Йончева. Концертът ще се проведе в престижната зала на Театър "Шанз-Елизе", където Филхармонията дебютира през 2025 г. като партньор на Анна Нетребко и Юсиф Айвазов. Програмата включва увертюри и арии от Пучини, Масне и Бизе. Соня Йончева ще представи и арията на Албена от операта "Албена" на Парашкев Хаджиев, която ще прозвучи за пръв път във френската столица. Маестро Тодоров и оркестърът допълват българската линия с "Ръченица" от "Тракийски танци" от Петко Стайнов.

Концертът в Париж е първата изява на оперната ни прима в Европа след завръщането й от Ню Йорк, където през декември Йончева дебютира в своята 12-та роля на сцената на "Метрополитън опера" - Мадалена от "Андре Шение", като се превърна в българския оперен изпълнител с най-много роли в престижния американски театър. С композитора Умберто Джордано е свързана и предстоящата през февруари премиера в Милано на "Марина" – неизпълняваната досега първа опера на майстора на веризма, с което Соня ще постави още един рекорд: с най-много изиграни героини на Джордано.

Соня Йончева има специална връзка с Франция: "Париж, моя любов" е името на първия й студиен албум; на Жорж Санд пък е посветен най-новият рецитален компактдиск на оперната прима. По време на Ковид-пандемията Йончева пя в концерт пред Айфеловата кула, гледан от милиони зрители. Във Версайския дворец тя изнесе най-хубавите си коледни концерти няколко години подред. Иконични са превъплъщенията й в операта на Бастилията (като Лучия, Мими, Виолета и много други), както и на сцената на Гранд Опера. Българската дива е и Офицер на ордена за изкуство и литература на Франция.

От екипа на певицата отбелязват, че единствената певческа изява на Соня Йончева в България през тази година ще бъде "Гала в София" 2026 на 25 и 27 август на площад "Св. Александър Невски". Все още не е ясно кой освен българското сопрано ще излезе това лято на откритата сцена, където миналата година пяха звездите Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Виторио Григоло. Билетите обаче вече са в продажба. В тези свои изяви неизменно нейни партньори са Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров.

На 15 януари Филхармонията ще се завърне у дома за първия концерт за годината в зала "България". И тази година представителният оркестър и Университетът по музика и драматични изкуства във Виена представят бъдещите звезди на класическата сцена. Родната публика ще има удоволствието да се срещне с най-добрите абсолвенти на престижния австрийски университет, чиито възпитаници по традиция ръководят големите световни оркестри. Сред тях са имената на Херберт фон Караян, Клаудио Абадо, Зубин Мета, Кирил Перенко, Андре Ороско-Естрада и Найден Тодоров.

Солисти на вечерта ще бъдат Силвия Мацейова - саксофон, и Юлия Дитрих - арфа, а зад диригентския пулт ще се редуват Даниел Лопес-Кортес, Катерина Швец и Тамила Задигбейли. В програмата са творби от Мусоргски, Хайдн, Анри Томази и Карл Райнеке.