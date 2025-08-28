Соня Йончева посреща Виторио Григоло за "Гала в София"

Довечера е първата част от "Гала в София" - голямото оперно събитие на лятото, организирано от световноизвестното сопрано Соня Йончева. Концертът, наречен "Италианска вечер" е с участието на тенора Виторио Григоло, който посещава България за първи път, припомнят организаторите от SY11 Events. На сцената на площад "Св. Александър Невски" ще излезе и самата Соня Йончева, както и Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров.

Програмата включва обичани песни и арии: увертюра за оркестър из операта "Силата на съдбата" от Джузепе Верди, ария за сопран (Йончева) Pace, pace, mio Dio от същата опера, ария за тенор (Григоло) La donna è mobile от "Риголето" на Верди, компилация от дуети за тенор и сопран (Григоло и Йончева) Parigi, o cara и Brindisi от „Травиата" на Верди, интермецо за оркестър от "Манон Леско" на Пучини, ария за тенор E lucevan le stelle и за сопрано Vissi d’arte и дует за сопрано и тенор Mario! Mario! Mario! от "Тоска" на Пучини.

След антракта ще звучат Parla piu piano от „Кръстникът” по музика на Нино Рота, песен за тенор (Григоло) Perdere l’amore от Масимо Раниери, песен за сопран (Йончева) Paroles, paroles (в дует с гост-актьор) от Джани Ферио, дует за тенор и сопран (Григоло и Йончева) Nella Fantasia из филма „Мисията” по музика от Енио Мориконе, изпълнение за оркестър Chi Mai из филма "Магдалена" по музика на Мориконе, песен за тенор (Григоло) Caruso от Лучо Дала, песен за сопрано (Йончева) Your Love из филма "Имало едно време на Запад" по музика на Дулче Понтес и Енио Мориконе, дует за тенор и сопрано (Григоло и Йончева) Quando, quando, quando от Тони Ренис.

Предвидени са и три биса – The Shadow of Your Smile, посветена на Франк Синатра, La vie en rose, посветена на Едит Пиаф, и O sole mio.

Виторио Григоло е роден на 19 февруари 1977 г. в Арецо и e израснал в Рим. На 13-годишна възраст, дебютира като пастирчето в "Тоска" в операта в Рим заедно с Лучано Павароти и Райна Кабаиванска, под диригентството на Даниел Орен. На 17 прави професионалния си дебют като тенор, а на 18 вече се изявява в камерната опера във Виена с продукция на "Турчинът в Италия" от Росини. На 23 години става най-младият тенор, открил сезона в "Ла скала", с концерт под диригентството на Рикардо Мути. През 2010 г. дебютира в чужбина като Рудолф в "Бохеми", превръщайки се в новата звезда на Метрополитън опера в Ню Йорк. Кариерата му го отвежда на най-престижните световни сцени като кралската опера "Ковънт гардън" в Лондон, театър "Лисеу" в Барселона, Парижката опера, Арена ди Верона, Баварската държавна опера в Мюнхен, Цюрихската опера, Берлинската щатсопера, Дойче опер. Участвал е и в значими турнета, последното от които е в Япония с Римската опера, както и в многобройни рецитали и концерти, сред които и този в Париж, под Айфеловата кула пред над 800 000 души. И в двата случая си партнира с българското звездно сопрано Соня Йончева.

Утре "Гала в София"“ продължава на същото място с концерт на легендите Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно със Соня Йончева. Програмата ще включва оперни и оперетни шедьоври, както и сарсуела и популярни песни на Хенри Манчини, Ленард Бърнстейн, Хуан де Диос Филиберто, Кирино Мендоса и Кортес.

Фестивалът "Гала в София 2025" се провежда в годината на 35-ата годишнина от създаването на най-великото оперно трио на всички времена - "Тримата тенори", като ще се отбележат и 90 г. от рождението на незабравимия Лучано Павароти. А гостуващите у нас Доминго, Карерас и Григоло ще са сред основните артисти, които ще участват и в мащабен концерт в памет на Павароти на Арена ди Верона само месец по-късно. Оперната прима и продуцент Соня Йончева възнамерява "Гала в София" да стане ежегодна традиция, хвърляща мост между поколенията, културите и жанровете.