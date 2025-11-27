Пласидо Доминго ще пее на 100-годишнината на "Варненско лято"

Само щест месеца след последното си гостуване – като жури на създадения от него фестивал "Опералия", проведен през октомври в столичната зала "България", Пласидо Доминго се завръща на българска сцена. По-рано, през август, легендарният тенор пя заедно с Хосе Карерас и Соня Йончева на площад "Св. Александър Невски" в столицата. Напролет той готви ново участие у нас.

Варна се подготвя за едно от най-значимите културни събития в календара си – отбелязването на 100-годишния юбилей на Международния музикален фестивал "Варненско лято" догодина. Основен акцент в предстоящата програма е концертът на световноизвестния тенор Пласидо Доминго, който за първи път ще пее пред варненска публика през април 2026-а. Това стана ясно на заседание на Комисията по култура и духовно развитие към Общински съвет – Варна, на което съветниците единодушно дадоха съгласието си общината да отпусне 40 000 евро като частично финансиране на хонорара на госта, отбелязва сайтът на фестивала. Средствата ще бъдат предоставени на Театрално-музикалния продуцентски център в града и ще бъдат осигурени от бюджета за 2025 г.

Концертът е планиран за 21 април в Двореца на културата и спорта – единствената зала в морската столица, притежаваща необходимите технически и акустични условия за събития от подобен ранг. На сцената до 85-годишния Доминго ще застанат млади български оперни таланти, сред които Александрина Михайлова, която вече има зад гърба си изява в Ла Скала, Милано. Заедно с нея ще участват солистката Илина Михайлова, както и тенорите Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз. Концертът във Варна ще бъде в съпровод на симфоничния оркестър на Държавна опера – Варна, а диригент на вечерта ще бъде Найден Тодоров.

По време на заседанието от дирекция "Култура и духовно развитие" към Община Варна съобщиха, че програмата на фестивала за 2026 г. вече е готова и включва четири мащабни международни концерта.

Форумът, основан през 1926 г., е най-старият музикален фестивал в България и един от първите в Европа. Той е прекъсвал единствено по време на Втората световна война. Сред най-значимите бъдещи фестивални акценти е поканата към два световноизвестни симфонични оркестъра: единият от Берлин, а другият – от Лондон. Ако преговорите приключат успешно, германският оркестър ще гостува през септември 2026 г., а британският ще закрие фестивала на 14 октомври идната година. Още един престижен участник в програмата е Младежкият симфоничен оркестър на Европейския съюз – състав от музиканти между 18 и 23 години, подбирани чрез кастинг на всеки три години от всички 27 държави членки на ЕС. Концертът им е предвиден за 18 август 2026-а, в разгара на летния туристически сезон, което ще привлече както местна, така и международна публика. Четвъртият ключов акцент е Камерата Залцбург – един от най-авторитетните камерни оркестри в Европа с повече от 70-годишна история. Техният концерт е планиран за 30 юни догодина.

Всички големи концерти ще се състоят в Двореца на културата и спорта, тъй като единствено той отговаря на изискванията за толкова мащабни международни формати. Очаква се аудитория от около 10 000 души само за трите най-големи концерта, което е своеобразен рекорд. За сравнение, през последното издание на ММФ "Варненско лято" тази година са проведени 35 събития с общ капацитет 8000 места.

През 2025 г. бюджетът на фестивала е бил 815 000 лв., от които 705 000 лв. са осигурени от Община Варна, а останалите – от дарители и спонсори. За юбилейното издание през 2026 г. се планира да се запази сходно финансиране, като допълнително ще бъдат необходими още 250 000 евро за реализацията на четирите мащабни концерта, съобщиха още от пресцентъра на ОбС – Варна.