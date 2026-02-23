Соня Йончева ще бъде Медея в "Метрополитън"

Операта "Метрополитън" в Ню Йорк ще представи пет нови продукции през сезон 2026/2027, обяви най-големият театър в Северна Америка в своя сайт. В новата програма неизменно присъства и Соня Йончева: българското сопрано ще пее Медея в едноименната опера от Керубини.

Откриването е на 22 септември с "Макбет" на Верди с участието на Лизе Давидсен. "Обявих преди няколко години, че ще откриваме сезоните със съвременна опера, но това е правило, което може да бъде пренебрегнато", обясни генералният мениджър Питър Гелб. "Това не намалява значението на тези нови заглавия. Исках да открия сезона с Лизе Давидсен", уточни Гелб за норвежкото сопрано, което в момента е едно от най-големите имена на операта, а следващия месец ще пее Изолда в "Тристан и Изолда" на Вагнер на сцената на "Метрополитън".

Програмата отразява усилията усилия на "Мет" да балансира търсенето на традиционния репертоар с нови продукции, които могат да привлекат нова публика, пише "Ню Йорк таймс"; но е и знак за финансовите затруднения, пред които е изправена компанията. Този сезон ще има 17 продукции, което е с една по-малко от настоящия и доста по-голям спад спрямо периода преди КОВИД-19, когато обикновено имаше около 25 заглавия годишно.

Афишът дава и индикации за възникваща конкуренция между "Метрополитън" и нейния съсед в центъра "Линкълн" – Нюйоркската филхармония, както и между техните водещи диригенти, Яник Незе-Сеген и Густаво Дудамел, допълва "Ню Йорк таймс". Дудамел, който ще поеме поста музикален и артистичен директор на Филхармонията през септември, обяви неотдавна, че ще доведе оркестъра си в "Карнеги Хол" за две концертни изпълнения на "Тоска" от Пучини. "Метрополитън" също ще изпълни "Тоска" през ноември, като Незе-Сеген ще сподели диригентските задължения с още четирима.

"Линкълн в бардо", по романа на Джордж Сондърс, е 32-рата световна премиера в историята на театъра. Романът е преведен и на български през 2019 г., а "бардо" е гранично състояние и пространство между живота и смъртта според будизма. Гала премиерата за Нова година ще бъде "Момичето от златния Запад" на Пучини, която впрочем е една от световните премиери на компанията, представена през далечната 1910 г. Сезонът ще включва и премиера на "Тиха нощ" на Кевин Путс и Марк Кембъл, носител на "Пулицър". Петата премиера за сезон 2026/2027 е „Йенуфа“ от Леош Яначек. В главната роля е литовското сопрано от арменски произход Асмик Григорян, която през ноември м.г. пя в Софийската опера.

Соня Йончева ще пее в периода 30 октомври – 19 ноември в "Медея" от Луиджи Керубини. Постановката на Дейвид Маквикар ще бъде дирижирана от Карло Рици. Вече над десетилетие българското сопрано остава един от стълбовете на "Мет" - през настоящия сезон тя пя в "Андре Шение" на Джордано, а от 10 до 27 март ще участва в "Мадам Бътерфлай" на Пучини. Йончева дебютира на сцената в Ню Йорк през 2013 г. До момента тя има 13 роли в престижния оперен театър, което е рекорд за български артист.

Любопитен факт е, че Соня Йончева е първата и единствена българка, пресъздала ролята на Медея по света - в Берлинската щатсопера през 2018 г.

Големите баси Борис Христов, Николай Гяуров, Никола Гюзелев и Димитър Петков са пели Креон съответно в Римската опера, Ла Скала, Виенската Щатсопера и операта в Лион, а мецосопраните Маргарита Лилова, Александрина Милчева и Виолета Радомирска са се превъплъщавали в Нерис, припомнят от Софийската опера, но никоя не е изпълнявала партията на Медея. През 2024 г. операта на Керубини за пръв път е поставена на наша сцена от италиански екип, като за ролята се подготвяха солистките Габриела Георгиева, Лилия Кехайова и Диана Ламар. "Медея" се прочува през XX век в изпълнението на Мария Калас, след като в първото си столетие и половина написаната през 1797 г. творба няма особен успех.

Тази година Йончева ще има само едно участие у нас - на организирания от нея фестивал "Гала в София" в края на август, когато на площад "Св. Александър Невски" тя ще изнесе два концерта заедно с гост-звездите Йонас Кауфман и Хаусер.