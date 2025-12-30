Медия без
Оперите по света и у нас подготвят бляскав финал на годината

Гала концерти, балетът „Лешникотрошачката“ и оперетата „Прилепът“ са сред традиционните предложения за 31 декември

Днес, 11:36
Софийска опера и балет
Софийската опера и тази година следва утвърдената традиция да представя на 31 декември Новогодишен гала концерт. В програмата са включени фрагменти от оперите „Макбет“, „Силата на съдбата“, „Дон Карлос“, „Ернани“ и „Травиата“ на Джузепе Верди, „Манон Леско“ от Джакомо Пучини, „Любовен еликсир“ и „Дъщерята на полка“ на Гаетано Доницети, „Севилският бръснар“ от Джоакино Росини и др. Балетът ще изпълни фрагменти от „Дон Кихот“ и „Баядерка“ (Минкус), „Лешникотрошачката“ (Чайковски) и др. Финалът на концерта е с „Трич-трач полка“ от Йохан Щраус-син. Всъщност поредицата новогодишни концерти на Софийската опера започна още снощи и ще продължи и тази вечер, за да могат повече ценители на това изкуство да се насладят на прекрасната музика.

Театърът споделя със своите почитатели удовлетворението от постигнатите през годината успехи, а артистите правят своята равносметка. Подарили са незабравими емоции на над 135 хиляди зрители, които са се радвали на 284 спектакъла, припомни БНТ. Но това не е всичко – трупата на Националната опера е осъществила четири много успешни гастрола в Италия, Полша, Турция и Хърватия. Националният балет също покори чуждестранната публика с три запомнящи се турнета – в Крит, Салерно и в десет полски града.

Софийската опера се стреми да отговаря на интереса на своята аудитория към спектаклите си. Затова с годините новогодишният концерт от събитие в една-единствена вечер прераства в поредица от празнични спектакли. Така шансът да останат разочаровани почитатели, които не са успели да намерят място в залата, значително намалява. А тези, които веднъж са били в Операта точно в навечерието на Новата година, стават редовна публика на тези бляскави концерти и превръщат посещението им в своя празнична традиция.

Най-старата извънстолична опера, която през 2025-а отпразнува своята 100-годишнина – Старозагорската, организира за 31 декември концерт, озаглавен „Новогодишна наздравица“. Варненската опера планира за последния ден на годината следобедно представление на едно типично новогодишно заглавие, утвърдено за този случай по цял свят – „Лешникотрошачката“. Класическият балет на Чайковски е с хореографията на Мариус Петипа.

Празничното сияние на световните сцени

Най-големите оперни театри по света ще предложат на 31 декември също класически постановки на „Лешникотрошачката“, „Прилепът“ и „Спящата красавица“, а Метрополитън опера вдига завесата за премиера на „Пуритани“ от Белини, информира БТА. Нюйоркската оперна институция Мет запазва дълголетната традиция да изпраща годината с премиера на нова постановка. „Пуритани“ на Белини е заглавие, което не е обновявано от почти 50 години в най-престижния оперен театър извън Европа.

Новата постановка е на Чарлз Едуардс, който прави своя дебют като режисьор в компанията след много успехи като сценограф. В новогодишната нощ на сцената ще бъдат сопраното Лизет Оропеса и тенорът Лорънс Браунли като Елвира и Артуро, събрани от любовта и раздалечени от политическите раздори на Гражданската война в Англия. Баритонът Артур Ручински е в ролята на Рикардо, сгоден за Елвира против нейната воля, а бас-баритонът Кристиан ван Хорн играе съчувстващия чичо на Елвира, Джорджо.

Диригентът Марко Армилиато ще води шестте спектакъла, последният от които е на 18 януари.

Преди три години на новогодишната гала премиера в Мет („Федора” на Умберто Джордано) пя българското сопрано Соня Йончева. Тя влезе в ролята на руската принцеса от XIX век Федора, която се влюбва в убиеца на своя годеник, припомня БТА.

Първото представление в Мет за 2026 г. е на 2 януари – празнична версия на английски език на шедьовъра на Моцарт „Вълшебната флейта“. Съкратената 90-минутна версия е в постановка на Джули Теймор, носителка на наградата „Тони“ за „Цар Лъв“ на Бродуей.

Кралската опера в Лондон предлага на 31 декември обедно представление на „Лешникотрошачката“ от Чайковски. Класическият балет ще се играе също на 2 и 5 януари вечерта, а на 3 януари има два спектакъла, обеден и вечерен. На 30 декември, както и на 2, 3 и 4 януари Кралската опера предлага турове зад кулисите за деца от 5 до 11 години, разкриващи как се подготвят костюмите, декорите и изкуственият сняг за „Лешникотрошачката“. Операта организира и 75-минутни турове за възрастни и деца над 12 години, които завършват с „празнична напитка“.
 
Миланската „Ла Скала“ предвижда за последния ден на годината следобедно представление на „Спящата красавица“ от Чайковски. Класическата постановка на легендарния Рудолф Нуреев (1938 – 1993) се играе в престижния театър още от 1966 г., когато на премиерата танцуват самият Нуреев и италианската прима Карла Фрачи. „Спящата красавица“ се завръща в „Ла Скала“ след шестгодишна пауза. Декорите за представлението са създадени през 1993 г. от носителката на „Оскар“ Франка Скуарчапино.

Виенската Щатсопера по традиция на 31 декември винаги представя „Прилепът“ на Йохан Щраус-син, наричана от мнозина „оперетата на оперетите”. Изпращането на 2025-а, юбилейна за композитора, от чието рождение се навършват 200 години, ще бъде особено празнично, тъй като на сцената ще бъдат големите звезди Йонас Кауфман и Диана Дамрау. Постановката е на виенчанина Ото Шенк, който си отиде от този свят на 9 януари на достолепните 94 години. „Прилепът“ ще се играе във виенската Щатсопера и на 1 януари, но с други певци в двете главни роли. Кауфман и Дамрау ще са на сцената отново на 3 и 6 януари.

Парижката опера организира за 31 декември вечерно представление на балета „Парижката Света Богородица“, създаден от композитора Морис Жар и хореографа Ролан Пти по едноименния роман на Виктор Юго. Постановката на Ролан Пти се играе във френската столица от 1965 г. Рене Алио прави декорите, а Ив Сен Лоран създава костюмите, следвайки указанията на постановчика да бъдат „цветни като витражите на катедрала“.

 

 

 

Момент от един от миналогодишните гала концерти в Операта.
Момент от един от миналогодишните гала концерти в Операта.
Оперната публика изпраща годината с вълнуващи музикални преживявания.
