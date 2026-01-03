Кралската опера в Лондон поставя завеси с монограма на Чарлз III

Кралската опера в Лондон („Ковънт Гардън“) е поръчала нови сценични завеси, които ще бъдат поставени през май 2026 г., съобщава сайтът Opera Now, цитиран и от БТА. Те ще бъдат изработени в сътрудничество със специалистите от компанията за сценично оборудване Gerriets и Кралското училище по бродерия. Ще са от мохер велур, в две части, всяка с размери 9,75 м ширина и 10,8 м височина.

Новите завеси ще почетат крал Чарлз Трети – патрон на Кралската опера, Кралската балетна трупа и Кралската балетна школа, като ще носят неговия личен монограм.

Промяната идва 26 години след поставянето на сегашните завеси, които, след като са били използвани в над 10 000 представления, са достигнали края на своя жизнен цикъл.

Замяната е възможна благодарение на дарение от фондация „Джулия Раузинг“, която подкрепя високите постижения в изкуствата, като част от по-широка инвестиция за модернизиране на сценичната и осветителната инфраструктура на Кралската опера.

„Тази поръчка е част от жизненоважна програма за обновяване на операта, която засяга части от сградата, реновирани за последно през 90-те години на миналия век. Новите завеси са не само празник за изкуството, но и необходима инвестиция в бъдещето на нашата сцена. Гордеем се, че почитаме патронажа на Негово величество по такъв забележителен и траен начин“, заявява сър Алекс Биърд, главен изпълнителен директор на Кралската опера.

Кралската опера (Royal Opera House), наричана още „Ковънт Гардън“, е сграда в Централен Лондон. Често е наричана и само „Ковънт Гардън“, след като е използвано предишното място на първата сграда на операта през 1732 г. В нея се помещават Кралската опера, Кралският балет и оркестърът на Кралската опера. Първоначално наречена Кралски театър, тя служи основно като театър през първите сто години от историята си. През 1734 г. е представен първият балет. Година по-късно започва първият сезон на оперите на Хендел. Много от оперите и ораториите н немския бароков композитор са специално написани за „Ковънт Гардън“ и са имали премиера там.

Сегашната сграда е третият театър на това място след катастрофалните пожари през 1808 и 1856 г. Фасадата, фоайето и аудиториумът датират от 1858 г., но почти всеки друг елемент на настоящия комплекс е резултат от обширната реконструкция през 90-те години. Основната зала разполага с 2256 седящи места, което я прави третата по големина в Лондон. Състои се от четири нива от ложи и балкони и амфитеатрална галерия.