Тръмп бе посрещнат в Уиндзор бляскаво като крал

17 Септ. 2025Обновена
Тръмп бе особено поласкан, че е поканен на втора държавна визита във Великобритания, при това по-пищна от първата преди 6 години
Британският крал Чарлз Трети посрещна днес Доналд Тръмп, с което започна историческата втора държавна визита на президента на САЩ във Великобритания, съпроводена с безпрецедентна помпозност, засилени мерки за сигурност, инвестиции в технологии и планирани протести, предадоха Ройтерс и БТА.

Тръмп и съпругата му Мелания пристигнаха в Уиндзорския замък, най-старият и най-голям обитаван замък в света и семеен дом на британските монарси от почти 1000 години, където протоколът с кралския червен килим включва процесия от карети, салюти, военен парад и пищен банкет.

Великобритания обяви, че това ще бъде най-голямата военна церемония по посрещане при държавна визита в историята. Тръмп, явен почитател на кралското семейство, не крие радостта си, че е не само първият американски лидер, но и първият избран политик, поканен на две държавни посещения от британския монарх.

При пристигането си той заяви пред репортерите, че обича Великобритания. "Това е много специално място", каза президентът.

Лондон се надява посещението да утвърди "специалните отношения" с Вашингтон.

Премиерът Киър Стармър се надява да използва това чувство в полза на Великобритания, тъй като правителството му се стреми да утвърди "специалните отношения" между двете страни, да задълбочи икономическите връзки, да осигури инвестиции за милиарди долари, да обсъди митата и да окаже натиск върху американския президент по въпросите за Украйна и Израел.

Посещението вече доведе до нов технологичен пакт между двете страни, като компании от "Майкрософт" до "Енвидия", "Гугъл" и ОпънЕйАй се ангажираха с 31 млрд. паунда (42 млрд. долара) инвестиции във Великобритания през следващите няколко години в областта на изкуствения интелект, квантовите изчисления и ядрената енергия за цивилни цели. Стармър иска и по-нататъшен напредък по отношение на митата.

"По принцип, аз съм там и по въпросите на търговията. Те искат да видят дали могат да усъвършенстват малко търговското споразумение", каза Тръмп, когато вчера напусна Белия дом, за да отпътува  за Великобритания.

"Те биха искали да видят дали могат да получат малко по-добра сделка, така че ще говорим с тях."

Миналата седмица Стармър уволни Питър Манделсън като британски посланик във Вашингтон заради връзките му с Джефри Епстийн, което може да доведе до въпроси както за Стармър, така и за Тръмп, чиито собствени връзки с финансиста, самоубил се в затвора, също са подложени на разследване.

Днес преобладават церемониите. Тръмп и съпругата му Мелания бяха посрещнати от "много красивия" син на краля принц Уилям, както го нарича президентът, и съпругата на престолонаследника Кейт.

Чарлз и съпругата му кралица Камила, която успя да присъства, след като се възстанови от синузит, се присъединиха към Тръмп и съпругата му в каретата, която премина през парка на замъка, а по маршрута бяха подредени 1300 британски военнослужещи.

По-късно Тръмп и Чарлз разгледаха изложбата на Кралската колекция в богато украсена зала, където служителите бяха подредили пет маси с артефакти, свързани с отношенията между САЩ и Великобритания. Тръмп изрази впечатлението си, докато разглеждаше документи, свързани с независимостта на САЩ.

При размяната на подаръци Чарлз и Камила подариха на семейство Тръмп ръчно изработен кожен том, посветен на 250-годишнината от Декларацията за независимостта на САЩ, както и британското знаме, което се е веело над Бъкингамския дворец в деня на встъпването в длъжност на Тръмп през януари. Кралското семейство подари на първата дама - Мелания Тръмп - сребърна и емайлирана купа и персонализирана чанта от британската дизайнерка Аня Хиндмарч. Тръмп подари на Чарлз реплика на един от почетните мечове на президента Дуайт Айзенхауер, а Камила получи винтидж брошка от злато, диаманти и рубини от луксозните американски бижута "Тифани" (Tiffany & Co.). По-късно имаше парад на военни самолети преди подготвения банкет.

За самия Чарлз посещението може да предизвика смесени емоции. Очевидно той има малко общо с Тръмп, от 50-те си години в защита на екологични каузи до усилията си да донесе хармония между религиите и неотдавнашната му непоколебима подкрепа за Канада, на която е държавен глава.

Събитието обаче ще фокусира върху него вниманието на света в такава степен, каквато не е имало от коронацията му насам, посочва Ройтерс.

Утре действието ще се прехвърли в провинциалната резиденция на премиера Стармър "Чекърс", където център на вниманието ще бъде геополитиката.

