В САЩ убиха близък съратник на Тръмп

Чарли Кърк е бил прострелян в шията по време на събитие в университета.

Дясноориентираният младежки активист Чарли Кърк, близък съюзник на президента Доналд Тръмп, бе прострелян в американски университет.

Инцидентът е станал в Университета Юта Вали в град Орем, предадоха американски телевизионни мрежи и местни издания. Часове след стрелбата бе съобщено, че 31-годишният Кърк е починал от раните си.

Извършителят все още се издирва. Двама души бяха задържани и разпитани, но по-късно бяха освободени.

В първите минути след инцидента Кристин Нелсън от университетската полиция потвърди единствено, че „е имало произведени изстрели“ и че хората са били призовани да останат по местата си.

„Всички трябва да се молим за Чарли Кърк, който е бил прострелян. Чудесен човек във всяко едно отношение. БОГ ДА ГО БЛАГОСЛОВИ!“, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social почти веднага след новината за инцидента.

По-късно Тръмп направи обръщение от Овалния кабинет, посветено на приятеля му Чарли Кърк. Президентът каза, че се моли заедно с жената на Кърк Ерика и двете им малки деца. Каза, че днешният ден е мрачен момент за Америка. „Чарли вдъхнови милиони и тази вечер всички, които го познаваха и обичаха, са обединени в ужаса си“, каза президентът. Той определи стрелбата, както и други „терористични“ актове – включително собствения му опит за покушение миналата година и „нападенията срещу агенти на ICE“ – като резултат от политическата реторика, която „демонизира онези, с които не си съгласен.“ Тръмп нарече Кърк "мъченик за истината и свободата".

TO MY GREAT FELLOW AMERICANS… pic.twitter.com/oRsrE5TTHr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 септември 2025 г.

Белият дом съобщи, че Тръмп е наредил всички американски знамена в Съединените щати да бъдат спуснати наполовина. В публикация в X Белият дом написа: „В памет на Чарли Кърк президентът Тръмп нарежда всички американски знамена в САЩ да бъдат спуснати наполовина.“

„Никой не можеше по-добре и по-ясно да обясни на младежите защо консервативните идеали трябва да надделеят,“ каза пред "Вашингтон пост" Джеф ДеУит, дългогодишен приятел на Кърк, който е помагал за управлението на операциите и финансите в кампаниите на Тръмп. „Това е опустошителна и незаменима загуба за Републиканската партия. Извън Тръмп, в нашата партия никой друг няма такова ниво на магнетичност.“

През 2012 г., на 18 години, Кърк съосновава организацията Turning Point USA (TPUSA), която има за цел да популяризира консервативни ценности в либерално ориентирани американски университети, припомни ББС. Днес организацията има клонове в над 850 колежа и активно участва в политическата мобилизация на студентите.

Ролята на Кърк стана особено видима след преизбирането на президента Барак Обама през 2012 г. TPUSA се ангажира с насърчаване на принципите на фискална отговорност, свободни пазари и ограничена намеса на държавата. Кърк бе ключова фигура в усилията на организацията за мобилизация на гласоподаватели, като в последните избори помогна за регистрацията на десетки хиляди нови избиратели и допринесе за победата на Тръмп в щати като Аризона.

Той бе чест гост в Белия дом по време на двата мандата на Тръмп и участва в множество републикански събития, включително конвенции и конференции на Turning Point USA. Автор е и на книгата The Maga Doctrine (2020), вдъхновена от кампанията на Тръмп "Да направим Америка велика отново".

В политическите и обществени си изяви Кърк обсъжда теми като семейни ценности, религия, правото на достъп до оръжие и различни социални въпроси. Той популяризира анти-трансджендър позиции, скептицизъм относно COVID-19 и твърдения, че изборите през 2020 г. са фалшифицирани. Беше противник на помощта за Украйна.

