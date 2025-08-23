Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пощи от цял свят спряха колетите до САЩ

Причината е митническата политика на Белия дом

Днес, 12:09
Австралийските пощи също са недоволни от митническата политика на Белия дом.
FB/Australia Post
Австралийските пощи също са недоволни от митническата политика на Белия дом.

Редица европейски и азиатски пощенски служби обявиха, че спират доставката на колети за САЩ от днес, съобщи The Insider. Причината е решението на администрацията на Доналд Тръмп да прекрати освобождаването от мита за пакети на стойност до 800 долара. Новите правила влизат в сила на 29 август, но липсата на ясни инструкции как да се събират налозите доведе до масово спиране на международната поща още сега.

Сред страните, спрели да приемат доставки за САЩ, са Норвегия, Швеция, Дания, Белгия. По-рано подобни решения бяха взети от оператори във Франция, Германия, Австрия, Словения и балтийските държави, пише France24.com. Финландската поща отиде по-далеч  - от вчера тя спря да изпраща не само стоки, но и писма, тъй като авиокомпаниите отказаха да транспортират каквито и да било пратки.

Прекъсването засегна и Азия. Пощенската служба на Южна Корея предупреди, че ще спре да приема пакети до САЩ. Националният превозвач на Сингапур заяви, че ще спре доставките между 25 и 29 август.

Прекъсванията са засегнали и онлайн търговията на дребно: Etsy е спряла доставките до САЩ чрез Australia Post, Canada Post, Evri и Royal Mail. Продавачите от Обединеното кралство предупреждават клиентите за въвеждането на фиксирана ставка от 80 долара плюс такси за Royal Mail.

Първоначално отмяната на освобождаването от мита беше предназначена да засегне китайските пазари Shein и Temu, но всъщност вече е причинила глобални смущения в международната система за доставка. Според Белия дом обемът на пакетите, преминали правилото de minimis, което позволява безмитни превози на пакети на стойност до 800 долара, е нараснал от 134 милиона през 2015 г. до 1,36 милиарда през 2024 г.

 
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, Доналд Тръмп, колети, пощенски пратки

Още новини по темата

Тръмп ще кани Путин на световното по футбол
22 Авг. 2025

Орбан натопи Украйна пред Тръмп
22 Авг. 2025

Мадуро мобилизира милиони във Венецуела
22 Авг. 2025

САЩ проверяват визите на 55 милиона чужденци
22 Авг. 2025

Рим, Будапеща и Женева са фаворити за срещата Зеленски-Путин
19 Авг. 2025

Кораб се взриви в Балтимор
19 Авг. 2025

Путин и Зеленски са готови за мирна среща
19 Авг. 2025

Тръмп се кани да спре гласуването по пощите и с машини
18 Авг. 2025

Путин постави абсурдни условия за мир в Украйна
17 Авг. 2025

Тръмп вече не иска незабавно прекратяване на огъня
16 Авг. 2025

Тръмп: Засега няма сделка!
16 Авг. 2025

Тръмп посрещна Путин в Аляска
15 Авг. 2025

Руската делегация кацна в Аляска
14 Авг. 2025

Тръмп отмени указа на Байдън за насърчаване на конкуренцията
14 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар