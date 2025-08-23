Пощи от цял свят спряха колетите до САЩ

Редица европейски и азиатски пощенски служби обявиха, че спират доставката на колети за САЩ от днес, съобщи The Insider. Причината е решението на администрацията на Доналд Тръмп да прекрати освобождаването от мита за пакети на стойност до 800 долара. Новите правила влизат в сила на 29 август, но липсата на ясни инструкции как да се събират налозите доведе до масово спиране на международната поща още сега.

Сред страните, спрели да приемат доставки за САЩ, са Норвегия, Швеция, Дания, Белгия. По-рано подобни решения бяха взети от оператори във Франция, Германия, Австрия, Словения и балтийските държави, пише France24.com. Финландската поща отиде по-далеч - от вчера тя спря да изпраща не само стоки, но и писма, тъй като авиокомпаниите отказаха да транспортират каквито и да било пратки.

Прекъсването засегна и Азия. Пощенската служба на Южна Корея предупреди, че ще спре да приема пакети до САЩ. Националният превозвач на Сингапур заяви, че ще спре доставките между 25 и 29 август.

Прекъсванията са засегнали и онлайн търговията на дребно: Etsy е спряла доставките до САЩ чрез Australia Post, Canada Post, Evri и Royal Mail. Продавачите от Обединеното кралство предупреждават клиентите за въвеждането на фиксирана ставка от 80 долара плюс такси за Royal Mail.

Първоначално отмяната на освобождаването от мита беше предназначена да засегне китайските пазари Shein и Temu, но всъщност вече е причинила глобални смущения в международната система за доставка. Според Белия дом обемът на пакетите, преминали правилото de minimis, което позволява безмитни превози на пакети на стойност до 800 долара, е нараснал от 134 милиона през 2015 г. до 1,36 милиарда през 2024 г.