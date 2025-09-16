Не дрон - ракета паднала върху къщата в Полша

Полска ракета, изстреляна от F-16, е ударила къщата в Полша, а не руски дрон, съобщи Rzeczpospolita.

По данни на изданието, полската ракета с тегло над 150 кг е изстреляна от изтребител F-16, опитвайки се да свали руски дрон в небето. Системата за насочване обаче не сработила и ракетата паднала върху къщата.

Миналата седмица имаше безпрецедентно нарушаване на полското въздушно пространство от руски дронове. Всички дронове или фрагменти от тях са открити на различни места в източна Полша. 17-те намерени руски дрона са така наречените "примамки", без взривно вещество.

С изключение на един случай: във Вирики, Влодавска околия, Люблинско воеводство, близо до границата с Беларус, където "неидентифициран обект", както го нарича люблинската прокуратура, предизвика разрушаването на частна къща. "Обектът" повредил покрива, пробил тавана. Собствениците оцеляха - те съобщиха пред медиите, че са напуснали спалнята няколко минути преди останките да паднат вътре. Прокуратурата не съобщава какъв е "обекта" паднал върху къщата.

"Цялата отговорност за щетите на къщата във Вирики пада върху авторите на безпилотната провокация, тоест Русия. Съответните служби ще информират обществеността, правителството и президента за всички обстоятелства на инцидента след приключване на производството. Долу ръцете от полските войници", написа по-късно премиерът Доналд Туск.