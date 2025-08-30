Съдът обяви повечето от митата на Тръмп за незаконни

Апелативен съд в САЩ постанови днес, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА . Това нанася удар на амбициите на стопанина на Белия дом да използва митническите тарифи като основно средство във външнотърговската си политика.

Съдебното решение се отнася до т.нар. "реципрочни мита", както и до наложените през февруари отделни мита срещу Китай, Канада и Мексико. То не засяга митата на Тръмп върху стоманата и алуминия.

Митата обаче остават в сила, докато делото не бъде решено от Върховния съд, където съдиите републиканци имат мнозинство. Същото веднага отбеляза и самият Тръмп. "Всички мита остават в сила!", реагира бързо американският президент в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл". "Сега, с помощта на Върховния съд на САЩ, ще ги използваме в услуга на нашата страна“, посочи Тръмп и добави, че ще сезира съда, за да реши спора на най-горна инстанция.

Тръмп направи митата основен стълб на американската външна политика през втория си мандат, използвайки ги за оказване на политически натиск и предоговаряне на търговски споразумения за постигане на целите на САЩ на международната сцена.

УДАР

Федерален апелативен съд временно попречи на правителството на Тръмп да отмени временния статут на закрила, предоставен на 600 000 венецуелци, живеещи в САЩ, предаде Франс прес. Това възпира експулсирането на засегнатите венецуелци, докато съдебното производство продължава.

"С приемането на закона за временния статут на закрила (ВСЗ) Конгресът създаде надеждна система за временен статут, извън всякаква политическа намеса", заяви съдия Ким Уордлоу. "Ищците доказаха, че са изправени пред непоправима вреда за живота, семейството и препитанието си", добави съдията.

ВСЗ предпазва от експулсиране и дава право на работа. Този статут се предоставя на мигранти, чиято безопасност не е гарантирана, ако се върнат в страната си поради конфликти, природни бедствия или други "извънредни" обстоятелства. Той беше масово предоставян на венецуелците по времето на бившия американски президент Джо Байдън, тъй като Вашингтон смяташе управлението на президента Николас Мадуро за авторитарно, напомня АФП.