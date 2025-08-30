Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът обяви повечето от митата на Тръмп за незаконни

Тарифите обаче остават в сила, докато се очаква решение и от Върховния съд

30 Авг. 2025Обновена
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп

Апелативен съд в САЩ постанови днес, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Това нанася удар на амбициите на стопанина на Белия дом да използва митническите тарифи като основно средство във външнотърговската си политика.

Съдебното решение се отнася до т.нар. "реципрочни мита", както и до наложените през февруари отделни мита срещу Китай, Канада и Мексико. То не засяга митата на Тръмп върху стоманата и алуминия.

Митата обаче остават в сила, докато делото не бъде решено от Върховния съд, където съдиите републиканци имат мнозинство. Същото веднага отбеляза и самият Тръмп. "Всички мита остават в сила!", реагира бързо американският президент в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл". "Сега, с помощта на Върховния съд на САЩ, ще ги използваме в услуга на нашата страна“, посочи Тръмп и добави, че ще сезира съда, за да реши спора на най-горна инстанция.

Тръмп направи митата основен стълб на американската външна политика през втория си мандат, използвайки ги за оказване на политически натиск и предоговаряне на търговски споразумения за постигане на целите на САЩ на международната сцена.

УДАР

Федерален апелативен съд временно попречи на правителството на Тръмп да отмени временния статут на закрила, предоставен на 600 000 венецуелци, живеещи в САЩ, предаде Франс прес. Това възпира експулсирането на засегнатите венецуелци, докато съдебното производство продължава.

"С приемането на закона за временния статут на закрила (ВСЗ) Конгресът създаде надеждна система за временен статут, извън всякаква политическа намеса", заяви съдия Ким Уордлоу. "Ищците доказаха, че са изправени пред непоправима вреда за живота, семейството и препитанието си", добави съдията.

ВСЗ предпазва от експулсиране и дава право на работа. Този статут се предоставя на мигранти, чиято безопасност не е гарантирана, ако се върнат в страната си поради конфликти, природни бедствия или други "извънредни" обстоятелства. Той беше масово предоставян на венецуелците по времето на бившия американски президент Джо Байдън, тъй като Вашингтон смяташе управлението на президента Николас Мадуро за авторитарно, напомня АФП.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, мита

Още новини по темата

Тръмп забрани модернизма и брутализма във федералната архитектура
29 Авг. 2025

Расте недоверието в близкия край на войната
29 Авг. 2025

Тръмп сведе войната до личностен конфликт между Путин и Зеленски

25 Авг. 2025

Пощи от цял свят спряха колетите до САЩ
23 Авг. 2025

Тръмп ще кани Путин на световното по футбол
22 Авг. 2025

Орбан натопи Украйна пред Тръмп
22 Авг. 2025

САЩ проверяват визите на 55 милиона чужденци
22 Авг. 2025

ЕС и САЩ обявиха официално сделката за митата
21 Авг. 2025

Рим, Будапеща и Женева са фаворити за срещата Зеленски-Путин
19 Авг. 2025

Путин и Зеленски са готови за мирна среща
19 Авг. 2025

Тръмп се кани да спре гласуването по пощите и с машини
18 Авг. 2025

Путин постави абсурдни условия за мир в Украйна
17 Авг. 2025

Тръмп вече не иска незабавно прекратяване на огъня
16 Авг. 2025

Тръмп: Засега няма сделка!
16 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар