Тръмп: Употребата на парацетамол може да води до аутизъм

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че употребата на парацетамол по време на бременност може би е свързана с повишен риск от аутизъм. Президентът препоръча на бременните да не пият парацетамол. Той даде за пример Куба, където "пари нямат, не пият парацетамол и аутизъм почти няма". Амишите също не пият парацетамол и нямат аутизъм, заяви още Тръмп, на пресконференция, заедно със секретаря по здравеопазването и човешките услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, и ръководителя на Medicare и Medicaid доктор Мехмет Оз.

"Бързото нарастване на честотата на аутизма е едно от най-тревожните събития в историята на общественото здраве. Нищо подобно не се е случвало преди. Само преди няколко години едно дете на 10 000 страдаше от аутизъм, така че не е много и винаги съм чувал, знаете ли, че се говори за няколко, но мисля, че е много по-малко. Преди беше едно дете на 20 000. А сега е едно на 31, като в някои региони ситуацията е много по-лоша, можете да си представите. Едно от 31! Казаха ми, че е в Калифорния, където по някаква причина проблемът е по-сериозен, става дума за 1 на 12 деца. Така от 2000 г. насам процентът на аутизъм се е увеличил с над 400 процента. Вместо да нападат тези, които задават въпроси, всички трябва да бъдат благодарни на тези, които се опитват да намерят отговори на тази сложна ситуация", заяви президентът на САЩ.

Парацетамолът, известен още като ацетаминофен, се продава в САЩ под търговската марка Tylenol.

На свой ред официалните лица планират да популяризират малко познатото лекарство левковорин за потенциално лечение за аутизъм. Обикновено се предписва за справяне със страничните ефекти на някои лекарства и лечение на дефицит на витамин B9.

Активната съставка в лекарството "Левковорин" (Leucovorin) е фолинова киселина, която обикновено се използва под формата на калциев фолинат. Тя се използва основно в онкологията, за да намали токсичните странични ефекти на определени химиотерапевтични лекарства, като например метотрексат.

Експертите не са съгласни с теорията за връзката на парацетамола върху болестта. "Хората приемат Tylenol от 1960 г. и тук има много дълга история на безопасност", казва доктор Карам Радван, директор на клиника UChicago Medicine.

Твърденията на Тръмп за Tylenol се основават на изследвания, публикувани през август, които пък анализират данните на множество предишни проучвания. Изследователите твърдят, че има “положителна асоциация ” между пренаталното излагане на ацетаминофен — активната съставка в Tylenol — и невроразвиващите се разстройства като аутизъм. Но авторите на проучването също казват, че “не могат да установят причинно-следствена връзка за нито една експозиция".

Според Радван, „ако приемате Tylenol седмици наред, това показва само, че вероятно има нещо като възпаление, инфекция, някакъв автоимунн проблем, който кара хората да приемат Tylenol. Тези основни проблеми биха могли да бъдат проблемът - а не самия Tylenol”.

“Това не означава, че Tylenol е причината. Причината може да бъде причината да приемате Tylenol“, добавя той.