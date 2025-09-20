Тръмп оскъпи работните визи за чужди таланти на $ 100 000

Президентът Доналд Тръмп направи най-голямата си стъпка досега към реформиране на системата за легална миграция в САЩ. В петък той наложи такса от 100 000 долара за широко използваната визова програма H-1B, съобщава "Блумбърг". Това е ход, който драстично ще увеличи цената на работните визи, силно желани от големите американски компании, които се стремят да привлекат квалифицирани служители от чужбина. Таксата влиза в сила от неделя. С такива визи американските работодатели легално наемат на работа изявени професионалисти чужденци.

Промяната може да нанесе непоправим удар на технологичния сектор, който разчита в голяма степен на кадри от Индия и Китай, съобщи Ройтерс. Приблизително две трети от работните места, осигурени чрез програмата H-1B, са свързани с технологии, но работодателите използват визата и за инженери, преподаватели и медицински кадри. Индия е страната с най-много H-1B визи за миналата година, като представлява 71% от одобрените бенефициенти, докато Китай е на второ място с 11,7%, по данни на правителството.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп започна широкомащабна кампания срещу имиграцията, включително мерки за ограничаване на някои форми на законна имиграция. "Ако ще обучавате някого, ще обучавате някой от най-новите възпитаници на един от големите университети в страната ни. Обучавайте американци. Спрете да внасяте хора, които да заемат нашите работни места", заяви в този дух американският министър на търговията Хауърд Лътник.

Заплахата на Тръмп да ограничи визите H-1B се превърна в голям конфликт с технологичната индустрия, която допринесе с милиони долари за президентската му кампания. Критиците на програмата, включително много американци, работещи в IT сектора, твърдят, че тя позволява на фирмите да задържат заплатите и да изключват американците, които биха могли да вършат тази работа. Поддръжниците, включително изпълнителният директор на "Тесла" и бивш съюзник на Тръмп Илон Мъск, казват, че тя привлича висококвалифицирани работници, които са от съществено значение за конкурентоспособността на фирмите. Самият Мъск е натурализиран американски гражданин, роден в Южна Африка, и е притежавал H-1B виза.

В американските медии се появиха и други видни притежатели на такава виза. Сред тях са Мелания Тръмп и изпълнителният директор на "Гугъл" Сундал Пичай, на "Майкрософт" Сатя Надела, Шантану Нараян от "Адоб" и други .

"Обявяването на нови такси "създава пречка за привличането на най-умните таланти в света в САЩ", заяви Диди Дас, партньор в рисковия капиталов фонд Menlo Ventures. "Ако САЩ престанат да привличат най-добрите таланти, това драстично ще намали способността им за иновации и да развиват икономиката", допълни той.

По подобен начин се изказа и Мичио Каку, един от най-великите съвременни физици: "Таксата от 100 000 долара за H-1B, въведена от Тръмп, ще задуши иновациите в САЩ. При липса на квалифицирана работна сила, която да замести H-1B специалистите, и при по-строг достъп до L1 визи, компаниите ще бъдат принудени да изнесат работните места в чужбина. Трябва да благодарим на г-н Тръмп."

Броят на чуждестранните работници в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) в САЩ се е удвоил между 2000 и 2019 г. до почти 2,5 милиона, въпреки че общата заетост в НТИМ се е увеличила само с 44,5% през този период, се посочва в указа.

Microsoft, JPMorgan и Amazon, по данни на Ройтерс, вече са препоръчали на своите служители с визи H-1B да не напускат САЩ. На онези, които са излезли от страната, е препоръчано да се върнат възможно най-скоро — преди влизането на промените в сила на 21 септември.

По думите на министъра на търговията Лътник, указът на Тръмп ще се прилага само за нови заявления за виза. По програмата ежегодно се издават 65 000 нови визи. Още 20 000 допълнителни визи са предназначени за чужденци, завършили американски университети и притежаващи научни степени. Визите се издават чрез лотария и обикновено са валидни три години, но притежателите им могат да ги подновят или да подадат заявление за получаване на зелена карта.