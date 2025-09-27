Българският премиер се срещна с Тръмп

Премиерът Росен Желязков е имал кратък разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на традиционния прием, даван от президента по повод сесията на Общото събрание на ООН, съобщи правителствената пресслужба. Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни, казал Желязков пред Тръмп в Ню Йорк. "В рамките на краткия им разговор Желязков посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си", пише още в съобщението.

Преди това в словото си пред Общото събрание Желязков определи като екзистенциално предизвикателство за международния ред пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна. Според него е абсолютно неприемливо, че член-основател на ООН с постоянно място в Съвета за сигурност води война, пренебрегвайки международното право и човешките права. Желязков беше категоричен, че единственият път към мир е суверенитетът на Украйна да бъде уважаван, а териториалната ѝ цялост - напълно възстановена. От съществено значение е също пълното, незабавно и безусловно прекратяване на огъня.

Той отбеляза още, че през последните седмици Русия извършва груби нарушения на суверенното въздушно пространство на държави членки на ЕС и съюзници от НАТО с дронове и самолети. Тези действия са показателни, че именно Русия подкопава перспективите за мир, посочи премиерът.