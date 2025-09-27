Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българският премиер се срещна с Тръмп

Днес, 08:01
Премиерът Желязков с президента Тръмп и първата дама.
МС
Премиерът Желязков с президента Тръмп и първата дама.

Премиерът Росен Желязков е имал кратък разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на традиционния прием, даван от президента по повод сесията на Общото събрание на ООН, съобщи правителствената пресслужба. Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни, казал Желязков пред Тръмп в Ню Йорк. "В рамките на краткия им разговор Желязков посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си", пише още в съобщението.

Преди това в словото си пред Общото събрание Желязков определи като екзистенциално предизвикателство за международния ред пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна. Според него е абсолютно неприемливо, че член-основател на ООН с постоянно място в Съвета за сигурност води война, пренебрегвайки международното право и човешките права. Желязков беше категоричен, че единственият път към мир е суверенитетът на Украйна да бъде уважаван, а териториалната ѝ цялост - напълно възстановена. От съществено значение е също пълното, незабавно и безусловно прекратяване на огъня.

Той отбеляза още, че през последните седмици Русия извършва груби нарушения на суверенното въздушно пространство на държави членки на ЕС и съюзници от НАТО с дронове и самолети. Тези действия са показателни, че именно Русия подкопава перспективите за мир, посочи премиерът.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Росен Желязков, Доналд Тръмп

Още новини по темата

Борисов бяга с главно "Б" от правителството на ГЕРБ
27 Септ. 2025

"Мета" иска да инвестира в България
25 Септ. 2025

Тръмп: Украйна може да възстанови първоначалните си граници
24 Септ. 2025

Тръмп изля гнева си върху ООН
23 Септ. 2025

Тръмп: Употребата на парацетамол може да води до аутизъм
23 Септ. 2025

Съпругата на премиера теглила 11 млн. лв. кредит за луксозен хотел
21 Септ. 2025

Тръмп оскъпи работните визи за чужди таланти на $100 000
20 Септ. 2025

Съд отхвърли иска на Тръмп за $15 млрд. срещу "Ню Йорк Таймс"

20 Септ. 2025

Тръмп: Путин наистина ме подведе!
18 Септ. 2025

Тръмп бе посрещнат в Уиндзор бляскаво като крал
17 Септ. 2025

Тръмп пристигна в Лондон
17 Септ. 2025

Тръмп съди „Ню Йорк Таймс“ за 15 млрд. долара
16 Септ. 2025

Американски компании обявиха $ 1.7 млрд. инвестиции във Великобритания
14 Септ. 2025

Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
13 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар