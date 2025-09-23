Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп: Украйна може да възстанови първоначалните си граници

Американският президент нарече Русия "хартиен тигър"

23 Септ. 2025

С подкрепата на ЕС Украйна може да възстанови първоначалните си граници, а може би дори да отиде по-далеч - това написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в truthsocial след среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Тръмп, който досега говореше за мир и дори настояваше Украйна да направи териториални компромиси, сега заяви: "С време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и, в частност, на НАТО, първоначалните граници, откъдето започна тази война, са напълно възможни. Защо не?“.

Американският президент счита, че за Украйна „е дошло времето да действа“, но при всеки сценарий пожелава на двете страни „всичко най-добро“.

Тръмп добави, че САЩ ще продължат да доставят оръжие на НАТО, а алиансът може да разполага с него „както пожелае“.

"Русия води безцелна война от три години и половина, която на една истинска военна сила би отнела по-малко от седмица, за да спечели. Това не отличава Русия. Всъщност, това я прави да изглежда като „хартиен тигър“, рязко заяви Тръмп. Той написа: "Когато хората, живеещи в Москва и всички големи градове, селища и райони в цяла Русия, разберат какво наистина се случва с тази война, факта, че е почти невъзможно да се снабдят с бензин поради дългите опашки, които се образуват, и всички други неща, които се случват в тяхната военна икономика, където по-голямата част от парите им се харчат за борба с Украйна, която има велик дух и става все по-добра, Украйна ще може да си върне страната в първоначалния й вид и, кой знае, може би дори да стигне по-далеч от това!"

"Путин и Русия са в голяма икономическа беда и сега е моментът Украйна да действа. Във всеки случай, пожелавам успех и на двете страни. Ние ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото иска. Успех на всички!", каза Тръмп.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Володимир Зеленски, Русия, Украйна

Още новини по темата

Украйна освободи мобилизирания българин с двойно гражданство
23 Септ. 2025

Тръмп изля гнева си върху ООН
23 Септ. 2025

НАТО заплаши Русия с военен отговор, ако пак нахлуе в западни държави
23 Септ. 2025

Украйна прати десетки дронове към Москва
23 Септ. 2025

Тръмп: Употребата на парацетамол може да води до аутизъм
23 Септ. 2025

В Русия присъда за масово убийство е по-ниска, отколкото за антивоенни постове
22 Септ. 2025

Украински дронове удариха вила на ФСБ в Крим
22 Септ. 2025

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет
21 Септ. 2025

Тръмп оскъпи работните визи за чужди таланти на $100 000
20 Септ. 2025

Русия изсипа порой от дронове и ракети над Украйна
20 Септ. 2025

Съд отхвърли иска на Тръмп за $15 млрд. срещу "Ню Йорк Таймс"

20 Септ. 2025

Тръмп: Путин наистина ме подведе!
18 Септ. 2025

Русия пак хвърли авиобомба в жилищен район в Украйна
18 Септ. 2025

Министър потвърди, че ракета е паднала върху къщата в Полша
18 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар