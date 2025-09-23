Тръмп: Украйна може да възстанови първоначалните си граници

С подкрепата на ЕС Украйна може да възстанови първоначалните си граници, а може би дори да отиде по-далеч - това написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в truthsocial след среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Тръмп, който досега говореше за мир и дори настояваше Украйна да направи териториални компромиси, сега заяви: "С време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и, в частност, на НАТО, първоначалните граници, откъдето започна тази война, са напълно възможни. Защо не?“.

Американският президент счита, че за Украйна „е дошло времето да действа“, но при всеки сценарий пожелава на двете страни „всичко най-добро“.

Тръмп добави, че САЩ ще продължат да доставят оръжие на НАТО, а алиансът може да разполага с него „както пожелае“.

"Русия води безцелна война от три години и половина, която на една истинска военна сила би отнела по-малко от седмица, за да спечели. Това не отличава Русия. Всъщност, това я прави да изглежда като „хартиен тигър“, рязко заяви Тръмп. Той написа: "Когато хората, живеещи в Москва и всички големи градове, селища и райони в цяла Русия, разберат какво наистина се случва с тази война, факта, че е почти невъзможно да се снабдят с бензин поради дългите опашки, които се образуват, и всички други неща, които се случват в тяхната военна икономика, където по-голямата част от парите им се харчат за борба с Украйна, която има велик дух и става все по-добра, Украйна ще може да си върне страната в първоначалния й вид и, кой знае, може би дори да стигне по-далеч от това!"

"Путин и Русия са в голяма икономическа беда и сега е моментът Украйна да действа. Във всеки случай, пожелавам успех и на двете страни. Ние ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото иска. Успех на всички!", каза Тръмп.